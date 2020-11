Mainz (ots) -Samstag, 7. November 2020, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichNeue Chancen dank TechnikWie technische Hilfsmittel das Leben und den Alltag von Menschen mit Behinderungen unterstützen oder gar erleichtern können, erfahren Professor Bertolt Meyer und Andre van Rüschen jeden Tag. Meyer wurde mit einem Arm geboren. Seine Prothese entwickelt er selbst ständig weiter. Da er in seiner Freizeit als DJ unterwegs ist, hat er die Armprothese zu einem Controller für Synthesizer umfunktioniert und steuert das Musikinstrument mit seinen Gedanken.Andre van Rüschen, nach einem Unfall querschnittsgelähmt, gab die Hoffnung nie auf, gehen zu können. 2012 hat er als erster Deutscher an einem Test für Laufroboter, sogenannte Exoskelette, teilgenommen. Inzwischen benutzt der 1,93 Meter große van Rüschen das Exoskelett täglich bis zu vier Stunden lang und ist für die Herstellerfirma als Außendienstmitarbeiter tätig.Samstag, 7. November 2020, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringEngpass auf Intensivstationen - Freie Betten, zu wenig PflegekräfteKleine Geste, große Wirkung - Solidarität in Corona-ZeitenBezahlbarer Wohnraum - Genossenschaftliches Bauen im TrendHammer der Woche - Totholzhecke ohne BaugenehmigungSamstag, 7. November 2020, 23.30 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Sven VossFußball-Bundesliga, 7. SpieltagTopspiel:Bor. Dortmund - Bayern MünchenVfB Stuttgart - Eintr. FrankfurtFC Augsburg - Hertha BSC1. FSV Mainz 05 - FC Schalke 04Union Berlin - BielefeldRB Leipzig - SC FreiburgWerder Bremen - 1. FC Köln (Fr.)Fußball: Zweite Liga, 7. SpieltagHannover 96 - Erzgebirge AueVfL Bochum - Greuther Fürth1. FC Nürnberg - DüsseldorfSonntag, 8. November 2020, 9.03 UhrsonntagsWohnen nach CoronaModeration: Andrea BallschuhWelchen Einfluss hat die Corona-Pandemie aufs Wohnen? Stadtbewohner treibt es auf das Land, und Wohnungen müssen die Anforderungen des Homeoffice erfüllen. Die Krise verändert die Städte. Die durch das Virus verursachte Veränderung der Arbeitswelt gibt den eigenen vier Wänden eine neue Bedeutung. Die Wohnung wird zum Mittelpunkt des täglichen Lebens. Der Mensch verlässt nicht mehr morgens das Haus, um zur Arbeit zu gehen, sondern er bleibt zu Hause.Für Dr. Frank Friesecke, Leiter des Arbeitskreises Landmanagement bei der Gesellschaft für Geodäsie und Geoinformation und Landmanagement, bedeutet das zum Beispiel, dass Wohnungen in Häusern den verschiedenen Wohnformen angepasst werden müssten. Und wenn künftig vermehrt Menschen im Homeoffice arbeiten, würde sich auch der Verkehr in den Ballungsräumen ändern: "In jedem Fall dient auch hier die Pandemie als Beschleuniger für neue städtische Verkehrskonzepte. In der Krise zeigt sich deutlich, dass die städtischen Verkehrsflächen nicht entsprechend der Nachfrage aufgeteilt sind", so Friesecke.Manche haben aufgrund der Krise ihr Zuhause, ihre Wohnung verloren, so wie Anna und "Dutt". Sie konnten sich ihre WG-Zimmer nicht mehr leisten. Anna verlor ihren Job in der Veranstaltungsbranche. "Dutt" bekam keine Arbeit mehr bei der Messe Frankfurt. Nun leben sie mit einigen Gleichgesinnten im Wohnwagen auf einem Frankfurter Parkplatz.Der diesjährige Umsatz der Möbelindustrie verringert sich um circa fünf Prozent. Im Vergleich zu anderen Branchen ist dieses Minus noch vertretbar. Denn viele Konsumenten haben sich darauf konzentriert, ihre eigenen vier Wände zu verschönern. Verena Weiß und ihr Lebensgefährte Tim Schunk zum Beispiel sind 2020 nicht in Urlaub gefahren und haben ihr Geld stattdessen in eine neue Küche investiert.Wie sehr hat sich das Leben beziehungsweise Wohnen in Pflegeeinrichtungen verändert? Besuchsverbot, Abstands- und Hygieneregeln erschweren das Zusammenleben und isolieren ältere Menschen in den Einrichtungen. Wie gehen die Bewohner mit diesem neuen Leben um, wie können sie der Einsamkeit und Isolation entfliehen?Sonntag, 8. November 2020, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Andrea PetkovicFußball: BundesligaNachspiel zum 7. SpieltagHandball: EM-QualifikationEstland - DeutschlandTurnen: Deutsche MeisterschaftenZusammenfassungSegelsport: Vendée GlobeMehrteilige Reportage, 2. Teil Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4754625