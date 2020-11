In dieser Woche finden starke Umbrüche an den Börsen statt, bereits im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen und dem Ergebnis zogen Aktienmärkte merklich an, aber auch Rohstoffe profitieren von einer Mini-Rallye. Besonders ins Auge fällt der Goldpreisanstieg der letzten Tage, das Metall notiert wieder merklich oberhalb der Kursmarke von 1.900 US-Dollar und versucht sich an einem Ausbruch aus dem laufenden Abwärtstrend. Begünstigt wird der Goldpreisanstieg von einem schwächeren US-Dollar, wie der Dollar-Index derzeit anzeigt. Bei der laufenden Entwicklung könnte dies in ein handfestes Kaufsignal bei Gold münden.

Gezerre hält an

Die äußerst volatilen Ausschläge beim Gold der letzten Wochen scheinen offenbar zugunsten bullischer Marktteilnehmer auszugehen, bei einem nachhaltigen Anstieg mindestens über 1.930 US-Dollar könnte auf Wochensicht ein Kaufsignal in Richtung ...

