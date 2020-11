FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das vierte Geschäftsquartal habe beim Umsatz unter seinen Erwartungen, beim bereinigten Gewinn je Aktie aber im Rahmen der Annahmen gelegen, schrieb Analyst Tobias Gottschalt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit den Zielen für das neue Geschäftsjahr stelle der Hersteller von Gesundheitstechnik die Rückkehr zu einem organischen Umsatzwachstum in Aussicht./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2020 / 10:10 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2020 / 10:50 / MEZ



ISIN: DE000SHL1006

