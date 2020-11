Köln (ots) - ~"Ist Snapchat nicht längst tot?" - Nein! Viele Jugendliche nutzen Snapchat sogar ausschließlich als ihre Informationsplattform. Der Web-Workshop zum Thema ist eines der beliebtesten WDR-Angebote zum Jugendmedientag.Beim digitalen ARD-Jugendmedientag am 10. November zeigen Julia von Cube und Autor Aron Böttcher vom Snapchat-Team in einem Web-Workshop, wie die Redaktion von "reporter" arbeitet und wie Ideen entstehen. Der Webworkshop "Ist Snapchat nicht längst tot?" ist eines von insgesamt fünf Angeboten des WDR. "Mit jungem und frischem Journalismus direkt aus ihrer Lebensrealität erreichen wir die Millennials, die neben Snapchat kaum noch eine andere Plattform nutzen", sagt Julia von Cube, Redaktionsleiterin von "reporter", dem unabhängigen journalistischen Angebot des WDR für das ARD-/ZDF-Content-Netzwerk funk.Außerdem bietet der WDR zwei Präsenz-Workshops im "WDR STUDIO ZWEI - Die Medienwerkstatt" an. Dort produzieren Schulklassen in halbtägigen Workshops eine Radio- und eine Fernseh-Sendung. Auslandskorrespondent Jan-Philipp Burgard wird live aus dem Studio Washington zugeschaltet. Zu Gast im Studio sind Moderator André Gatzke, WDR 2 Fußballexperte Sven Pistor, Reporterin Svenja Kellershohn sowie WDR 2 Redakteurin Martina Buttler. Sie werden von den Jugendlichen - unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregeln - in einem kleinen Talk interviewt.Im Workshop "Virtual Reality im WDR" erfahren die Teilnehmer*innen von Thomas Hallet, Leiter des WDR-"Innovation Lab", wie die Digital-Werkstatt des WDR funktioniert. Das WDR-Funkhausorchester lädt zu einem Konzert mit Lieblingsstücken, Film- und Computerspielmusik ein. Und WDR-Sportredakteur und Live-Reporter Holger Dahl nimmt die Jugendlichen mit dorthin, wo das Herz des Fußballs schlägt - bei seinem Web-Talk präsentiert er unter anderem den WDR-Sportcampus.Das Interesse am digitalen ARD Jugendmedientag ist groß: Nahezu 15.000 Teilnehmer*innen haben sich bereits angemeldet. Die Web-Workshops sind bereits ausgebucht. Für die interaktiven Web-Talks, bei denen mit Expert*innen diskutiert werden kann, können sich Interessierte noch anmelden, unter www.ard-jugendmedientag.de (http://www.ard-jugendmedientag.de/).Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4754655