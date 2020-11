86 % der Bitcoin Adressen befinden sich in Gewinnzone 16 % der Deutschen Vertrauen in Preisstabilität von Kryptowährungen, 2017 waren es noch 33 % 4 % der Bundesbürger nutzen Kryptowährungen (2017: 11 %) Dem Edelmetall Gold wird das größte Vertrauen entgegengebracht Bitcoin Kurs stieg im 365-Tages-Rückblick um 48,5 % Zugewinn deutlich stärker als bei Gold, Silber und DAX Rund 86 Prozent der Bitcoin Adressen befinden sich in der Gewinnzone. Ungeachtet der Performance haben lediglich 16 Prozent der ...

