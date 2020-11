China hat den größten E-Commerce-Markt der Welt - geschätztes Volumen 2020 mehr als 1,6 Bio. $. Drei Unternehmen teilen sich 80 % des Marktes. Alibaba kontrolliert 56 %, JD.com 17,1 % und Pinduoduo 10,5 %. Deren Lagerhaltung erfolgt inzwischen vollautomatisch. In den Logistikzentren von JD.com werden kaum noch Mitarbeiter benötigt. Innerstädtisch können Käufe innerhalb von 20 Minuten beim Kunden sein. Innerhalb von 24 Stunden können 90 % der chinesischen Bevölkerung beliefert werden.



JD.com wächst zwischen 20 und 30 % jährlich. Die Skalenvorteile vergrößern sich von Quartal zu Quartal. Die Anzahl der aktiven Benutzerkonten der Plattform ist in diesem Jahr bis Oktober um 55 Mio. auf 417 Mio. gestiegen. Davon kamen 80 % der neuen Kunden aus sog. "lower-tier Cities" - also nicht den großen Städten mit mehr als 10 Mio. Einwohnern. Dieser Trend nimmt nun zusätzlich Fahrt auf. Die Kombination aus Benutzerkonten-Wachstum und steigenden Einkaufsvolumina beschleunigt das Wachstum.



