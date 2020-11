Der Wasserstoffriese NEL hat seine Bücher geöffnet und einen Einblick in die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal gegeben.Die Geschäfte liefen für NEL ASA im dritten Jahresviertel durchwachsen. Der norwegische Wasserstoffkonzern hat im abgelaufenen Quartal 147,7 Millionen Norwegische Kronen (NOK) umgesetzt, was zum Vorjahreszeitraum einem leichtem Rückgang entsprach.Beim EBITDA blieb ein Verlust von 42,1 Millionen NOK in den Büchern. Damit vergrößerte sich das Minus im Vorjahresvergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...