RWE wird der erste deutsche Energiekonzern sein, der eine Größenordnung erreicht, die an die frühere Dimension von RWE im deutschen Energiemarkt herankommt. Der Schwerpunkt liegt in Windkraft und Solar in den USA. Biden als künftiger Präsident wäre eine Art zusätzliche Stütze. Der Verkauf der Restbeteiligung an E.ON infolge der eingebrachten INNOGY-Anteile ist eine Terminfrage. Zusammen sieht die Finanzplanung in Essen vor, in den nächsten vier Jahren mindestens zwischen 16-20 Mrd. € in die neue Energietechnik zu investieren. Diese Größenordnung schafft keine deutsche Adresse. Der alte Chef verabschiedete sich, weil er sich in diesem Geschäft nicht mehr sicher fühlt. Das ist schlicht klug. Im RWE-Hochhaus in Essen gehen die Uhren deshalb etwas anders. Im Unterschied zum Ex-Konkurrenten E.ON setzt RWE am Ende 100 % seiner Potenziale für die neue Stromerzeugung ein. Dazu gehören auch die bisherigen Erkenntnisse in der Neutralisierung von CO2 mit eigenen Verfahren und die Nutzung der ebenfalls eigenen Erkenntnisse bei der Produktion und Nutzung von Wasserstoff. Damit erreicht RWE im deutschen Umfeld eine Art Alleinstellungsmerkmal. …



