Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street zeigt sich heute ein ähnliches Bild wie gestern. Die Präsidentschaftswahl ist immer noch nicht entschieden, trotzdem haussieren die Indizes. Der Dow Jones steigt kräftig, der Technologieindex Nasdaq sogar noch stärker. Bei den Einzelthemen geht es heute um Amazon, Alibaba, Qualcomm, Barrick Gold und ProSiebenSat.1. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Johanna Krämer, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.