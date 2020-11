Mit der steigenden Zahl der ausgezählten Stimmen in den USA wird ein Wahlsieg des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Biden immer wahrscheinlicher. Den Anlegern scheint dieses Szenario gut zu gefallen: Die Indizes in Europa und den USA haussierten bereits gestern. Auch heute startete der DAX freundlich in den Tag und notiert 1,7% höher. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. SAP (WKN: 716460) Die Papiere des Walldorfer Software-Herstellers SAP zeigen sich heute in einem soliden ...

