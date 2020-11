Berlin (www.fondscheck.de) - Scope bestätigt das Rating der WERTGRUND-Gruppe von AA (AMR), so die Experten von Scope Analysis.Scope bescheinige ihr damit weiterhin eine sehr gute Qualität und Kompetenz im Asset Management von Wohnimmobilien.Die im Jahr 1992 gegründete WERTGRUND-Gruppe verfüge über eine langjährig hohe Expertise im Management von deutschen Wohnimmobilien. Sie habe sich in ihrer 28-jährigen Historie unter dem Dach der WERTGRUND Immobilien AG mit sechs operativen Tochtergesellschaften, welche alle Leistungsbereiche abdecken würden, zu einer vollständig integrierten Investment- und Management-Plattform für Wohnimmobilien in Deutschland entwickelt. ...

