Die Aktie von Uber stieg am Mittwoch um über 10% Ergebnis des Referendums in Kalifornien unterstützt die Ride-Hailing-Unternehmen Niedrigere Beschäftigungskosten für Uber und Co. Das Referendum kann als Hinweis für andere Staaten dienen Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse heute nach der Wall Street-Sitzung Während bei den US-Wahlen die Präsidentschafts- und Kongressabstimmungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...