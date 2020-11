Der Fahrdienstleister Uber hat am Donnerstagabend nach dem Handelsende an der Wall Street seine Bücher zur Einsicht geöffnet.Uber vermeldete am Donnerstag nachbörslich die Kennzahlen zum abgelaufenen Quartal.Das EPS belief sich der Unternehmensmeldung nach auf -0,62. Experten waren im Vorfeld von einem Verlust in Höhe von 0,65 US-Dollar je Papier ausgegangen. Im Vorjahresquartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...