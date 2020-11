DGAP-Ad-hoc: United Power Technology AG / Schlagwort(e): Personalie

United Power Technology AG: Wechsel in Vorstand und Aufsichtsrat



05.11.2020 / 16:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)



Eschborn, Deutschland, 5. November 2020 - Neue Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder bestellt.



Die United Power Technology AG gibt heute bekannt, dass der Aufsichtsrat Herrn York Liu mit Wirkung zum 6. August 2020 zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der United Power Technology AG als Nachfolger für den ausgeschiedenen Herrn Song, Wei gewählt hat. Herrn Yumi Lin wurde zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft als Nachfolger für den ausgeschiedenen Herrn Wu Wenhai gewählt. Herr Ronald Liu wurde in den Aufsichtsrats des Unternehmens gewählt, da Herr Krolicki Brian Keith in den Ruhestand gegangen ist.



Die United Power Technology AG gibt heute außerdem bekannt, dass Herr Zhong Dong Huang aus persönlichen Gründen mit Wirkung zum 9. September 2020 als CEO und Vorstandsmitglied des Unternehmens zurückgetreten ist. Die Abmeldung beim Gericht ist abgeschlossen. Der Aufsichtsrat der United Power Technology AG hat Herrn Cuan Li mit Wirkung zum 10. September 2020 zum neuen Mitglied des Vorstands der United Power Technology AG bestellt.



Darüber hinaus ist Herr Jiayang Zhong aus persönlichen Gründen mit Wirkung zum 13. September 2018, dessen gerichtliche Abmeldung abgeschlossen ist, als CFO und Mitglied des Vorstands des Unternehmens zurückgetreten.



- Ende der Ad-hoc-Mitteilung -



'Wir möchten uns für ihre langjährige Unterstützung und ihren unschätzbaren Beitrag für das Unternehmen bedanken, insbesondere in der schwierigen Situation der letzten Jahre. Wir wünschen ihnen alles Gute'.

