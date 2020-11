Nur den wenigsten Investoren dürfte die Aktie der NICE LTD. (US6536561086) bereits bekannt sein.Doch das mit einer Aktienmarktkapitalisierung von über 15 Mrd. USD ausgestattete, 1986 in Israel gegründete und bereits seit 1996 als ADR aktienrechtlich an der NASDAQ hauptnotierte Unternehmen ist in seiner beeindruckenden Geschäftstradition heute schon längst zu einem international führenden Entwickler jeglicher Arten von Compliance-, Kriminalitätsbekämpfungs-, sowie Kundendaten- und -beziehungs-Managements (CRM) - Softwares avanciert und sorgt so, der möglichen Übersetzung seines Namens "NICE" auch vollauf gerecht werdend, global in der Tat technologisch für "saubere" Unternehmensstrukturen.

