FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 06. November:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (8.30 h Call)

07:00 DEU: Rhön-Klinikum, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Osram Licht, Q4-Zahlen (9.00 h Call)

07:00 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen

07:30 CHE: ams AG, Q3-Zahlen (detailliert)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: Amadeus IT, 9Monatszahlen

JPN: Toyota Motor, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Industrieproduktion 09/20

08:45 FRA: Handelsbilanz 09/20

09:00 ESP: Industrieproduktion 09/20

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 09/20

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/20

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 09/20 (endgültig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 09/20

EUR: Fitch Ratingergebnis Deutschland, Slowakei

EUR: Moody's Ratingergebnis Italien, Griechenland

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Digitaler "Handelsblatt Auto-Gipfel 2020" (letzter Tag) 9:45 h Daimler-Chef Källenius, 10:05 h VW-Chef Diess, 10:25 h BMW-Chef Zipse, 11:40 h ElringKlinger-Chef Wolf, 11:45 h Mercedes-Produktionschef Burzer, 12:25 H VW-Personalchef Kilian 10:00 DEU: Digitaler Luftverkehrsgipfel mit Bundesverkehrsminister Scheuer 10:00 DEU: Online-Pk zur Zukunft der Automobilindustrie und die Auswirkungen auf den Südwesten Baden-Württembergs mit dem Geschäftsführer des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Martin Koers, dem Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbands Industrieller Unternehmen Baden (wvib), Christoph Münzer und dem Hauptgeschäftsführer der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, Thomas Albiez 10:30 DEU: Online-Pk mit dem für Auswärtiges und Verteidigung zuständigen Stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann David Wadephul, zu "Wie geht es weiter nach der US-Wahl?" DEU: Bundeshauptversammlung des Virchowbundes - Verband der niedergelassenen Ärzte 10:00 h Eröffnung durch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) 12:30 DEU: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig leitet eine Videokonferenz der Regierungschefs der norddeutschen Länder mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) 12:30 DEU: Pk Bundesagentur für Arbeit zum Haushalt 2021 SAMSTAG, DEN 07. NOVEMBER 2020

CHN: Handelsbilanz 10/20

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi