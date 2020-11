DJ Iberdrola investiert bis 2025 rund 75 Mrd EUR in Erneuerbare Energie

Von Sarah McFarlane

LONDON (Dow Jones)--Das spanische Energieunternehmen Iberdrola will in den kommenden fünf Jahren 75 Milliarden Euro ausgeben, um seine Kapazität an erneuerbarer Energie zu verdoppeln und von der Hinwendung zu umweltschonender Energieerzeugung zu profitieren. Der Schritt zeigt, wie einige der weniger bekannten europäischen Versorgungsunternehmen zu wichtigen Akteuren in der globalen Energieindustrie geworden sind. Iberdrola ist bereits gemessen an der Kapazität der weltweit zweitgrößte Produzent erneuerbarer Energien - auf Platz eins steht mit der italienischen Enel SpA ein anderes europäisches Versorgungsunternehmen. Und Iberdrola hat bereits sowohl bei der Wind- als auch bei der Solarenergie eine Vorreiterrolle gespielt.

Dies hat dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil inmitten der steigenden Nachfrage nach CO2-armer Energieproduktion verschafft. Es hat auch Iberdrolas Attraktivität für Investoren gesteigert, seine Marktkapitalisierung übertrifft nun die des Ölkonzerns BP.

Iberdrola teilte am Donnerstag mit, die geplante Investition werde seine Kapazität an erneuerbarer Energieerzeugung bis 2025 auf 60 Gigawatt erhöhen, gegenüber 32 Gigawatt im Jahr 2019. Dieses Wachstum werde vor allem von Solar- und Windkraftprojekten kommen. Etwa ein Drittel seines Budgets für erneuerbare Energien sei für die USA vorgesehen, große Investitionen seien aber auch in Spanien und Großbritannien plant.

In diesem Jahr sind saubere Energieunternehmen wie Iberdrola, Enel und in den USA NextEra Energy Inc. in die oberen Ränge der wertvollsten Energieunternehmen der Welt aufgestiegen. Dies geschah zu einer Zeit, da die traditionellen Ölmultis mit den Folgen der Coronavirus-Pandemie zu kämpfen haben, die die Nachfrage nach Rohöl dezimiert und zu Preisverfall geführt hat. Es gibt auch eine breitere Unterstützung von Unternehmen, Investoren und Regierungen für CO2-arme Energieversorgung.

Die Pandemie könnte die Verlagerung weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien und anderen CO2-armen Energien beschleunigen, da die Regierungen diese Initiativen im Rahmen wirtschaftlicher Rettungspakete unterstützen. Die Europäische Union hat sich verpflichtet, etwa ein Drittel ihres 750 Milliarden Euro schweren Rettungsfonds für die Bewältigung von Klimaproblemen auszugeben.

Iberdrola will auch mehr in Netzinfrastruktur investieren - den größten Teil seines Geschäfts -, um das Wachstum bei erneuerbaren Energien und deren Stromerzeugung zu unterstützen. Die geplanten Investitionen sollen Iberdrolas Nettogewinn bis 2025 auf 5 Milliarden EUR steigern, von 3,4 Milliarden EUR im vergangenen Jahr. Gleichzeitig wird die Nettoverschuldung von Iberdrola voraussichtlich bis 2025 auf 56 Milliarden Euro ansteigen, gegenüber 38 Milliarden Euro 2019.

