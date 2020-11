Die Märkte reagieren zunehmend erleichtert auf die sich verringernde Unsicherheit in Bezug auf den Auszählungsstand bei der US-Präsidentschaftswahl. Die dadurch ausgelöste Erleichterungsrally hält auch heute im Tagesverlauf in Deutschland an.Der DAX gewinnt aktuell 211,5 Punkte bzw. 1,72 % auf 12.536 Punkte. Und auch in den USA geflügelt die deutlich gesunkene Restunsicherheit die Kurse. Der Dow Jones Industrial legt 461 Punkte bzw. 1,65 % auf 28.308 Punkte zu, der marktbreitere S&P 500 - Index steigt aktuell 62,8 Punkte bzw. 1,82 % auf 3.511 Punkte, während der VIX um 2,41 Punkte bzw. 8,35 % auf 27,10 Punkte sinkt.Der US-Dollar notiert heute wieder schwächer gegenüber dem Vortagsschluss und steht aktuell 0,91 % niedriger bei 1,1828 US-Dollar je Euro. Gleiches gilt für den Schweizer Franken, der aktuell 0,36 % auf bei 1,07215 Franken je Euro nachgibt.

