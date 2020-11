DJ XETRA-SCHLUSS/DAX kräftig im Plus - Anleger setzen auf Biden und Fed

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag erneut nach oben. Damit wurde der Verlust aus der Vorwoche inzwischen mehr als aufgeholt. Themen gibt es momentan zuhauf. Während sich bei der Präsidentschaftswahl in den USA ein Wechsel an der Spitze abzeichnet, gehen die Investoren mehr ins Risiko.

Auf der anderen Seite wird darauf gesetzt, dass die US-Notenbank am Abend nochmals aktiv werden könnte, da trotz der stark steigenden Zahl an Corona-Infektionen in den USA die Fiskalpolitik kein weiteres Hilfspaket geschnürt bekommt. Der DAX schloss 2 Prozent höher bei 12.568 Punkten. Damit stieg der Index vier Tage in Folge und legte in dieser Woche bislang um rund 1.000 Punkte zu.

Linde kam gut durchs Quartal und erhöht Ausblick

Die Berichtssaison tobte weiter Aus dem DAX legten Linde Zahlen vor, die Aktie erhöhte sich um 5,7 Prozent. Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie gingen auch am weltgrößten Industriegase-Konzern nicht spurlos vorbei. Aber dank der breiten Aufstellung sowie der Erholung im Amerika-Geschäft kam Linde überraschend gut durch das dritte Quartal. Der Konzern ist für das Gesamtjahr nun optimistischer, die Gewinnerwartung wurde deutlich hochgeschraubt.

Das Zahlenwerk von Munich Re (minus 3,3 Prozent) für das dritte Quartal ist nach Einschätzung der DZ Bank durchwachsen ausgefallen. Es sei "geprägt von immer noch hohen Schadenbelastungen durch die COVID-19-Krise". Selbst im November sei der Vorstand des Rückversicherers noch nicht in der Lage, einen Ausblick auf den in diesem Jahr zu erwartenden Gewinn zu geben.

Nach einem guten Quartal ist man bei Heidelcement(plus 1,3 Prozent) "vorsichtig optimistisch", dass es keine zweite Delle geben wird. Mittelfristig werde die Baubranche ohnehin von Infrastruktur- und Konjunkturprogrammen profitieren.

Prosieben erwartet starken Werbe-November

Prosieben (plus 8,9 Prozent) ist nach einem soliden dritten Quartal zuversichtlich für die Entwicklung der Werbeerlöse im wichtigen Weihnachtsquartal. Nachdem das Werbegeschäft jüngst teils massiv unter den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie gelitten hat, prognostiziert Finanzvorstand Rainer Beaujean für November wieder einen Anstieg der Einnahmen.

Die Commerzbank (minus 5,7 Prozent) hat im dritten Quartal einen Verlust eingefahren. Belastend wirkten sich hier Restrukturierungskosten für den Konzernumbau, eine pandemiebedingt erhöhte Risikovorsorge sowie niedrigere Erträge aus. Als leicht enttäuschend bewertete ein Teilnehmer die Zahlen von Gea. Sowohl Umsatz als auch Auftragseingang lägen leicht unter den Erwartungen. Gea verloren 5,8 Prozent.

Nach starken Zahlen ging es für Compugroup um 6,8 Prozent nach oben. Das IT-Unternehmen profitiert von der anhaltenden Digitalisierung des Gesundheitswesens, die im Zuge der Pandemie einen deutlichen Schub verzeichnet.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 87,1 (Vortag: 105,4) Millionen Aktien im Wert von rund 4,18 (Vortag: 4,70) Milliarden Euro. Es gab 26 Kursgewinner und vier -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.568,09 +1,98% -5,14% DAX-Future 12.550,00 +1,99% -3,87% XDAX 12.559,58 +2,39% -4,38% MDAX 27.498,94 +0,95% -2,87% TecDAX 3.021,56 +1,93% +0,22% SDAX 12.409,12 +2,02% -0,82% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,31 -3 ===

