Die Auszählung der Stimmen in der US-Präsidentschaftswahl ist noch nicht abgeschlossen, Joe Biden führt derzeit und Präsident Trump hat in mehreren Staaten wegen Intransparenz und weiteren Einreden die Gerichte angerufen. Dazu einzelne Demonstrationen für bzw. gegen die andere Seite.Die Erleichterung der Märkte kann dies aber nicht verringern. Zu groß war anscheinend der Nebel beim Blick in die Zukunft. Und da es mit einem demokratischen Repräsentantenhaus und einem republikanischen Senat, was derzeit das Wahrscheinlichste ist, zu Checks & Balances, oder im Blockadefall, zum Gridlock, kommt, dürfte jeder neue Präsident die Erdanziehungskraft der Macht in Washington spüren.Dass aber der neue US-Präsident eine Menge unbezahlte Rechnungen vorfinden wird, steht außer Frage. Und diese erfordern weiterhin ein beschleunigtes Gelddrucken, ob nun mit oder ohne "grüne Agenda'.

