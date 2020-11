(shareribs.com) Frankfurt / New York 05.11.2020 - Technologiewerte zeigten sich im deutschen Handel erneut fester. LPKF Laser und S&T kletterten deutlich. An der Wall Street geht es in der Breite wieder nach oben. Der DAX beendeten den Handelstag mit einem Plus von 2,0 Prozent bei 12.568 Punkten, wobei es für Delivery Hero, Linde und Infineon aufwärts ging. Auf der anderen Seite standen Münchner Rück, ...

