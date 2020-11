Der Rohbau der Tesla-Fabrik im brandenburgischen Grünheide ist fast fertig. Im Sommer sollen 7.000 Menschen dort arbeiten - auch Langzeitarbeitslose aus der Region. Ab 2.700 Euro geht's los. Der Bau der Gigafactory in Grünheide in der Nähe von Berlin schreite schnell voran, wie Tesla in seinem Geschäftsbericht zum dritten Quartal 2020 vermeldete. Der Rohbau ist jetzt offenbar fast fertig. Es geht daher schon darum, Mitarbeiter für das riesige Werk zu finden. Das freut nicht zuletzt den Chef der regionalen Arbeitsagentur. Gigafactory: Tesla braucht Tausende Mitarbeiter Wie groß die ...

