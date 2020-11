Zürich/Genf (awp) - Das Geschäft der Privatbank Falcon wird wie angekündigt in eine andere Schweizer Bank überführt. Man habe mit der One Swiss Bank eine Vereinbarung über den Verkauf und die Übertragung des Kundenportfolios getroffen, teilte die Falcon Bank am Donnerstagabend mit. Parallel dazu teilte ebenfalls am Donnerstagabend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...