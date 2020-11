Erneut gab die niederländische WOLTERS KLUWER (NL0000395903), ein weltführender Verlag für wissenschaftliche Bücher und Fachzeitschriften der 4 Sparten Gesundheitswesen, Steuern & Buchführung, Unternehmensführung / Risikomanagement / Compliance sowie Rechts- & Aufsichtswesen mit Verbreitung seiner Publikationen in 180 Ländern der Erde, am 30.10. ein sehr solides Update zu seinem Geschäftsverlauf des 3. Quartals per 30.09. ab, das von einer weiterhin ungebrochenen Expansion des Konzerns selbst auch in der zurückliegenden Corona-Krise und zahlreichen Schließungen von Universitäten, Forschungsinstituten und Fachbibliotheken zeugte.Auch wenn Wolters Kluwer im Rahmen derartiger Updates eines 1. und 3. Quartals grundsätzlich keinerlei absolute Geschäftszahlen preisgibt (sondern nur halbjährlich nach jedem 2. + 4. Quartal), wurde zumindest dargelegt, dass im zurückliegenden 9 Monats-Zeitraum der Gesamtumsatz sowohl auf konstanter Währungsbasis wie auch rein organisch, d.h. ohne Einschluss von Akquisitionen / Desinvestitionen, um jeweils + 3 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen sei.

