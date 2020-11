Das ausgewiesene und bereinigte EPS* für das dritte Quartal 2020 betrug 1,36 bzw. 1,77 US-Dollar, verglichen mit 1,47 bzw. 1,86 US-Dollar im dritten Quartal 2019

Das ausgewiesene und bereinigte EPS seit Beginn des Jahres 2020 betrug 3,45 bzw. 4,50 US-Dollar, verglichen mit 4,51 bzw. 5,06 US-Dollar im Vorjahreszeitraum

Das Unternehmen beabsichtigt, seine Investition in Verdient Foods Inc. durch den Erwerb einer 100%igen Beteiligung zu erhöhen und damit sein Portfolio an pflanzenbasierten Proteinen weiter zu stärken



WESTCHESTER, Ill., Nov. 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion (http://www.ingredionincorporated.com/news-events.html)Incorporated (http://www.ingredionincorporated.com/news-events.html) (NYSE: INGR), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Inhaltsstoffe für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, gab heute seine Ergebnisse für das erste Quartal 2020 bekannt. Die Ergebnisse, die in Übereinstimmung mit den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen ("GAAP") für die Jahre 2019 und 2020 ausgewiesen werden, beinhalten Posten, die von den von der Gesellschaft vorgelegten, nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen ausgeschlossen sind.

"Wir sind mit den Betriebs- und Finanzergebnissen für das dritte Quartal sehr zufrieden. Im Laufe des zweiten Quartals 2020 haben wir in allen vier Regionen eine sequenzielle Verbesserung der Nachfrage und des Kundenvolumens verzeichnet, was auf verstärkte Konsumaktivitäten als Reaktion auf die Lockerung der COVID-19-Beschränkungen zurückzuführen ist", so Jim Zallie (https://www.ingredionincorporated.com/AboutUs/executiveleadershipteam/Zallie.html), President und Chief Executive Officer von Ingredion. "Das ausgewiesene und das bereinigte Betriebsergebnis sind gegenüber dem zweiten Quartal um 35 % bzw. 41 % gestiegen. Dank unserer intensiven Konzentration auf Kundenbetreuung und operative Ausführung konnten wir in den meisten Regionen die Gewinne gegenüber dem Vorjahr steigern."

"Wir operieren nach wie vor unter verschiedenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf der ganzen Welt und konzentrieren wir uns dabei weiterhin auf die Belastbarkeit unserer Mitarbeiter, die Verantwortung gegenüber den Communitys, in denen wir tätig sind, und die Gewährleistung der Geschäftskontinuität für unsere Kunden. Unsere Teams haben große Geschicklichkeit und Kreativität gezeigt, um unsere Markteinführungsstrategie bei den Kunden voranzutreiben, und ich bin unglaublich stolz auf sie. Im Rahmen neuer Arbeitsweisen nutzen wir neue Formen der digitalen Zusammenarbeit, um uns mit unseren Kunden zu verbinden und gemeinsam mit ihnen Innovationen zu erreichen und zu gestalten. Auf der ganzen Welt verwandeln wir unsere Idea Labs in virtuelle interaktive Studios, um den Innovationsprozess zu unseren Kunden zu bringen, wo auch immer sie sich befinden", so Zallie weiter.

"Heute haben wir einen weiteren strategischen Schritt angekündigt, um unsere Driving Growth Roadmap (https://ir.ingredionincorporated.com/driving-growth-roadmap) voranzutreiben. Mit der bevorstehenden Übernahme von Verdient Foods Inc. steigt unser Anteil auf 100 %. Diese Transaktion ermöglicht es uns, das Nettoumsatzwachstum zu beschleunigen, unsere Produktionskapazität weiter auszubauen und unser Liefernetzwerk besser zu verwalten, um die steigende Nachfrage nach Proteinen auf pflanzlicher Basis zu bedienen. Während des Quartals haben wir durch die Integration des globalen Teams und des internationalen Geschäfts von PureCircle (https://ir.ingredionincorporated.com/news-releases/news-release-details/ingredion-completes-acquisition-purecircle) auch unsere Möglichkeiten zur Zuckerreduktion weiter verbessert."

"Wir sind gut aufgestellt, um die Unsicherheiten aufgrund der Pandemie effektiv zu bewältigen und unsere Kunden und ihre sich ändernden Bedürfnisse erfolgreich zu unterstützen. Wir sind nach wie vor von der Relevanz unserer Strategie überzeugt, unser Geschäft auszubauen und Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen", schloss Zallie.

*Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie ("bereinigtes EPS"), das bereinigte operative Ergebnis, der bereinigte effektive Ertragsteuersatz und der bereinigte Cashflow aus der Geschäftstätigkeit sind nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen. Siehe Abschnitt II der ergänzenden Finanzinformationen mit dem Titel "Nicht auf GAAP basierende Informationen" nach dem in dieser Pressemitteilung enthaltenen verkürzten Konzernabschluss für eine Überleitung dieser nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf die am unmittelbarsten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahlen.

Verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS)

3Q19 3Q20 YTD19 YTD20 Reported EPS $ 1.47 $ 1.36 $ 4.51 $ 3.45 Impairment/Restructuring Costs $ 0.32 $ 0.22 $ 0.47 $ 0.51 Acquisition/Integration Costs - $ 0.06 $ 0.02 $ 0.10 Tax Items $ 0.07 $ 0.01 $ 0.06 $ 0.33 Other Adjusted Items - $ 0.12 - $ 0.12 Adjusted EPS** $ 1.86 $ 1.77 $ 5.06 $ 4.50



Geschätzte Faktoren, die die Veränderung des ausgewiesenen und bereinigten EPS beeinflussen

3Q20 YTD20 Margin (0.07 ) (0.05 ) Volume (0.02 ) (0.41 ) Foreign exchange (0.07 ) (0.20 ) Other income 0.01 (0.03 ) Total operating items (0.15 ) (0.69 ) Other non-operating income 0.02 0.05 Financing costs 0.09 0.09 Non-Controlling interests 0.02 0.02 Shares outstanding (0.01 ) (0.02 ) Tax rate (0.06 ) (0.02 ) Total non-operating items 0.06 0.12 Total items affecting EPS** (0.09 ) (0.56 )

**Aufgrund von Rundungen können sich bei Summenbildungen Abweichungen ergeben

Finanzielle Highlights

Zum 30. September 2020 beliefen sich die Gesamtverschuldung sowie die liquiden Mittel und kurzfristigen Finanzanlagen auf 2,2 Milliarden US-Dollar bzw. 553 Millionen US-Dollar gegenüber 1,8 Milliarden US-Dollar bzw. 268 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2019. Der Anstieg der Gesamtverschuldung sowie der liquiden Mittel und kurzfristigen Finanzanlagen war in erster Linie auf den Verkauf von erstrangigen Schuldverschreibungen in Höhe von 1,0 Milliarden US-Dollar durch das Unternehmen im zweiten Quartal 2020 zurückzuführen, was durch die Rückzahlung von im November 2020 fälligen erstrangigen Schuldverschreibungen in Höhe 400 von Millionen US-Dollar im Juli teilweise ausgeglichen wurde.

Die Nettofinanzierungskosten betrugen 22 Millionen US-Dollar, davon 5 Millionen US-Dollar für Zinszahlungen im Zusammenhang mit der vorzeitigen Rückzahlung der erstrangigen Schuldverschreibungen im Juli. Die Nettofinanzierungskosten waren im dritten Quartal um 2 Millionen US-Dollar niedriger als im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang resultierte aus geringeren Nettozinsaufwendungen aufgrund niedrigerer Zinssätze.

Die ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersätze für das Quartal betrugen 30,1 Prozent bzw. 26,2 Prozent im Vergleich zu 27,1 Prozent bzw. 23,2 Prozent im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg der ausgewiesenen und bereinigten effektiven Steuersätze resultierte in erster Linie aus ausländischen Steuergutschriften in den USA, dem Mix der Länderergebnisse und anderen einmaligen Berichtigungen.

Die Investitionsausgaben beliefen sich seit Jahresbeginn auf 250 Millionen US-Dollar, d. h. 19 Millionen US-Dollar mehr als im Vorjahreszeitraum.

Geschäftsverlauf

Summe Ingredion

$ in millions 2019 Net Sales FX Impact Volume Pricemix PureCircle 2020 Net Sales % change % change excl. FX Third quarter 1,574 -38 -36 -6 8 1,502 -5 % -2 % Year-to-Date 4,660 -138 -214 78 8 4,394 -6 % -3 %

Ausgewiesenes Betriebsergebnis

$ in millions 2019 FX Impact Business Drivers PureCircle Acquisition / Integration Restructuring / Impairment Other 2020 % change % change excl. FX Third quarter 165 -6 -3 -5 -5 12 -5 153 -7 % -4 % Year-to-Date 494 -18 -41 -5 -6 - -5 419 -15 % -11 %

Bereinigtes Betriebsergebnis

$ in millions 2019 FX Impact Business Drivers PureCircle 2020 % change % change excl. FX Third quarter 193 -6 -3 -5 179 -7 % -4 % Year-to-Date 537 -18 -41 -5 473 -12 % -8 %

Nettoumsatz

Der Nettoumsatz im dritten Quartal ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Der Rückgang wurde durch Wechselkurseinflüsse in Südamerika und einen Umsatzrückgang in Nordamerika verursacht. Ohne Berücksichtigung der Wechselkurseffekte sank der Nettoumsatz auf Quartalsebene um 2 Prozent.

Der Nettoumsatz im bisherigen Jahresverlauf ging gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück. Der Rückgang des Nettoumsatzes im bisherigen Jahresverlauf wurde durch einen Umsatzrückgänge in Nord- und Südamerika sowie durch Wechselkurseinflüsse in Südamerika verursacht, die teilweise durch eine vorteilhafte Preisgestaltung ausgeglichen wurden. Ohne Berücksichtigung der Wechselkurseffekte sank der Nettoumsatz im bisherigen Jahresverlauf um 3 Prozent.

Betriebsergebnis

Das ausgewiesene und bereinigte Betriebsergebnis für das Quartal betrug 153 Millionen bzw. 179 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von jeweils 7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Rückgänge waren weitgehend auf niedrigere Umsätze in Nordamerika und die Einbeziehung der Ergebnisse von PureCircle zurückzuführen. Ohne Berücksichtigung der Wechselkurseffekte sank das ausgewiesene und bereinigte Betriebsergebnis um jeweils 4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Im bisherigen Jahresverlauf belief sich das ausgewiesene und bereinigte Betriebsergebnis auf 419 Millionen bzw. 473 Millionen, ein Rückgang von 15 bzw. 12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Rückgänge waren weitgehend auf niedrigere Umsätze in Nordamerika und höhere Unternehmenskosten aufgrund anhaltender Investitionen zur Förderung des Geschäfts und der digitalen Transformation zurückzuführen. Ohne Berücksichtigung der Wechselkurseffekte sank das ausgewiesene und bereinigte Betriebsergebnis um 11 bzw. 8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Das ausgewiesene Betriebsergebnis im dritten Quartal und im bisherigen Jahresverlauf war 26 Millionen bzw. 54 Millionen US-Dollar bzw. niedriger als das bereinigte Betriebsergebnis, was auf Anlagenschließungen und Umstrukturierungskosten im Zusammenhang mit dem Cost-Smart-Programm, Erwerbs- und Integrationskosten sowie die Auswirkungen der Sturmschäden in Iowa im August zurückzuführen war.









Nordamerika

Nettoumsatz

$ in millions 2019 Net Sales FX Impact Volume Pricemix 2020 Net Sales % change % change excl. FX Third quarter 984 -1 -31 -24 928 -6 % -6 % Year-to-Date 2,912 -6 -181 14 2,739 -6 % -6 %

Betriebsergebnis für das Segment

$ in millions 2019 FX Impact Business Drivers 2020 % change % change excl. FX Third quarter 145 - -13 132 -9 % -9 % Year-to-Date 409 -1 -50 358 -12 % -12 %

Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis für das dritte Quartal betrug 132 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 13 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Rückgang war auf niedrigere Volumina zurückzuführen, da COVID-19 weiterhin den Außer-Haus-Konsum in der gesamten Region beeinflusste, sowie auf einen ungünstigen Mix in den USA und Kanada.

Das Betriebsergebnis im bisherigen Jahresverlauf betrug 358 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 51 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Rückgang ist auf den deutlich geringeren Außer-Haus-Konsum in der gesamten Region und die Schließung von Brauereikunden in Mexiko im zweiten Quartal zurückzuführen.

Südamerika



Nettoumsatz

$ in millions 2019 Net Sales FX Impact Volume Pricemix 2020 Net Sales % change % change excl. FX Third quarter 245 -38 -7 24 224 -9 % 7 % Year-to-Date 699 -104 -20 68 643 -8 % 7 %

Betriebsergebnis für das Segment

$ in millions 2019 FX Impact Business Drivers 2020 % change % change excl. FX Third quarter 27 -6 8 29 7 % 30 % Year-to-Date 61 -13 20 68 11 % 33 %

Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis für das dritte Quartal betrug 29 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 2 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Anstieg war auf einen starken Preismix zurückzuführen, der durch ungünstige Wechselkurseinflüsse teilweise ausgeglichen wurde. Ohne Berücksichtigung der Wechselkurseffekte stieg das Betriebsergebnis für das Segment um 30 Prozent.

Das Betriebsergebnis im bisherigen Jahresverlauf betrug 68 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 7 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dies war auf einen starken Preismix zurückzuführen, der durch ungünstige Wechselkurseinflüsse und niedrigere Umsätze teilweise ausgeglichen wurde. Ohne Berücksichtigung der Wechselkurseffekte stieg das Betriebsergebnis für das Segment um 33 Prozent. Die Ergebnisse für Argentinien wurden gemäß Hochinflationsbilanzierung in US-Dollar verbucht.

Asien-Pazifikraum

Nettoumsatz

$ in millions 2019 Net Sales FX Impact Volume Pricemix PureCircle 2020 Net Sales % change % change excl. FX Third quarter 205 - 1 -7 8 207 1 % 1 % Year-to-Date 611 -12 -12 -12 8 583 -5 % -3 %

Betriebsergebnis für das Segment

$ in millions 2019 FX Impact Business Drivers PureCircle 2020 % change % change excl. FX Third quarter 22 - 1 -5 18 -18 % -18 % Year-to-Date 65 -1 1 -5 60 -8 % -6 %

Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis für das dritte Quartal betrug 18 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 4 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum, der auf einen Betriebsverlust von 5 Millionen US-Dollar bei PureCircle zurückzuführen war. Ohne Berücksichtigung von PureCircle belief sich das Betriebsergebnis für das dritte Quartal auf 23 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 1 Million US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum, der aus niedrigeren Vorlauf- und Betriebskosten resultierte.

Das Betriebsergebnis im bisherigen Jahresverlauf betrug 60 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 5 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Ergebnisse von PureCircle schmälerten das Betriebsergebnis im bisherigen Jahresverlauf um 5 Millionen US-Dollar. Ohne Berücksichtigung der Ergebnisse von PureCircle war das Betriebsergebnis im bisherigen Jahresverlauf gegenüber dem Vorjahreszeitraum unverändert, da die Umsatzrückgänge aufgrund der Auswirkungen der Ausgangssperren im ersten Halbjahr durch niedrigere Vorlaufkosten und günstige Betriebskosten ausgeglichen wurden. Ohne Berücksichtigung der Wechselkurseffekte sank das Betriebsergebnis für das Segment um 6 %.

Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA)

Nettoumsatz

$ in millions 2019 Net Sales FX Impact Volume Pricemix 2020 Net Sales % change % change excl. FX Third quarter 140 - 1 2 143 2 % 2 % Year-to-Date 438 -18 -1 10 429 -2 % 2 %

Betriebsergebnis für das Segment

$ in millions 2019 FX Impact Business Drivers 2020 % change % change excl. FX Third quarter 24 - 1 25 4 % 4 % Year-to-Date 71 -3 5 73 3 % 8 %

Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis für das dritte Quartal betrug 25 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 1 Million US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Anstieg war weitgehend auf den vorteilhaften Preismix in Pakistan und niedrigere Betriebskosten in Europa zurückzuführen.

Das Betriebsergebnis im bisherigen Jahresverlauf betrug 73 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 2 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Anstieg war weitgehend auf Preisanpassungen in Pakistan, solide Umsätze in der EMEA-Region im Bereich Spezialitäten sowie niedrigere Betriebskosten in Europa zurückzuführen, teilweise aufgezehrt durch die Auswirkungen der Ausgangssperren auf Produktion und Umsätze in Pakistan in der ersten Jahreshälfte und durch negative Wechselkurseinflüsse. Ohne Berücksichtigung der Wechselkurseffekte stieg das Betriebsergebnis für das Segment um 8 Prozent.

Dividenden

Im September 2020 erhöhte das Unternehmen die Quartalsdividende von 0,63 US-Dollar pro Aktie auf 0,64 US-Dollar pro Aktie und zahlte Dividenden in Höhe von 45 Millionen US-Dollar im dritten Quartal sowie 132 Millionen US-Dollar im bisherigen Jahresverlauf aus.

Prognose für 2020

Aufgrund der anhaltenden Ungewissheit hinsichtlich der Auswirkungen von COVID-19 kann das Unternehmen die Ergebnisse für das Gesamtjahr zum jetzigen Zeitpunkt nicht angemessen einschätzen und gibt weiterhin keine Prognose ab.

Das Unternehmen geht davon aus, dass sich COVID-19 im vierten Quartal weiterhin auf den Nettoumsatz in allen unseren Geschäftssegmenten auswirken wird, wobei die Erholung des Nettoumsatzes im Allgemeinen mit erhöhten Verbraucheraktivitäten einhergeht. Angesichts der steigenden und sinkenden Pandemie-Fallzahlen in vielen Regionen erwarten wir, dass der Außer-Haus-Konsum weiterhin schwanken und die Nachfrage nach Inhaltsstoffen für Mahlzeiten und Getränke, die außer Haus verzehrt werden, belastet wird. Wir rechnen mit einer geringfügig höheren Nachfrage nach Lebensmitteln, die zu Hause verzehrt werden, was zu steigenden Verkaufszahlen für die in diesen Gerichten enthaltenen Zutaten führen wird.

Der effektive Steuersatz für das Gesamtjahr wird voraussichtlich in einer Größenordnung von 32-36 Prozent liegen und der bereinigte effektive Steuersatz dürfte etwa 27-28 Prozent betragen.

Die Investitionsausgaben werden voraussichtlich 290 Millionen bis 310 Millionen US-Dollar betragen. Davon werden mehr als 100 Millionen US-Dollar investiert, um das Wachstum im Bereich Spezialitäten voranzutreiben.

Telefonkonferenz und Webcast-Details



Ingredion wird am Montag, dem 2. November 2020, um 8:00 Uhr CT eine Telefonkonferenz durchführen, die von Jim Zallie, Präsident und Chief Executive Officer, sowie James Gray, Executive Vice President und Chief Financial Officer, geleitet wird. Die Telefonkonferenz wird in Echtzeit als Webcast übertragen und beinhaltet eine Präsentation, die auf der Website des Unternehmens unter www.ingredion.com (http://www.ingredion.com) verfügbar ist. Die Präsentation wird einige Stunden vor Beginn der Telefonkonferenz zum Download bereitgestellt. Eine Aufzeichnung des Webcasts steht für eine begrenzte Zeit unter www.ingredion.com (http://www.ingredion.com) zur Verfügung.

Über das Unternehmen



Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) mit Hauptsitz in den Vororten von Chicago ist ein führender globaler Anbieter von Zutatenlösungen und bedient Kunden in mehr als 120 Ländern. Mit einem Jahresumsatz von mehr als 6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 verwandelt das Unternehmen Getreide, Obst, Gemüse und andere pflanzliche Rohstoffe in hochwertige Inhaltsstoffe und Lösungen für die Lebensmittel-, Getränke-, Tiernahrungs- und Brauindustrie sowie andere Branchen. Mit den Innovationszentren von Ingredion Idea Labs auf der ganzen Welt und mehr als 11.000 Mitarbeitern hat sich das Unternehmen der Aufgabe verschrieben, gemeinsam mit seinen Kunden das Potenzial von Mensch, Natur und Technik zu vereinen, um das Leben aller Menschen zu verbessern. Weitere Informationen und aktuelle Unternehmensnachrichten finden Sie unter ingredion.com (https://ir.ingredionincorporated.com/).

Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält oder kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung enthalten. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Safe Harbor-Bestimmungen für solche Aussagen abgedeckt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die Auswirkungen von COVID-19, die effektiven Steuersätze und Kapitalinvestitionen des Unternehmens im Jahr 2020 sowie alle Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen, die den vorgenannten zugrunde liegen. Diese Aussagen können manchmal durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie "kann", "wird", "sollte", "erwarten", "annehmen", "glaubt", "plant", "projiziert", "schätzt", "erwartet", "beabsichtigt", "fortsetzen", "pro forma", "prognostiziert", "Ausblick", "antreibt", "Chancen", "Potenzial", "vorläufig" oder andere ähnliche Begriffe oder deren Verneinung identifiziert werden. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten in dieser Mitteilung oder auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind "zukunftsgerichtete Aussagen".

Diese Aussagen basieren auf aktuellen Umständen oder Erwartungen, unterliegen aber bestimmten inhärenten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und außerhalb unserer Kontrolle liegen. Obwohl wir glauben, dass unsere Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, werden die Anleger darauf hingewiesen, dass keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich unsere Erwartungen als richtig erweisen.

Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den in diesen Aussagen geäußerten oder impliziten Erwartungen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Faktoren, unter anderem Veränderungen der Konsumpräferenzen, unter Einbezug derjenigen, die sich auf High-Fructose-Corn-Sirup beziehen; der Auswirkungen der globalen Wirtschaftsbedingungen und der allgemeinen politischen, wirtschaftlichen, Geschäfts- und Marktbedingungen, die sich auf die Kunden und Verbraucher in den verschiedenen geografischen Regionen und Ländern auswirken, in denen wir unsere Rohstoffe kaufen oder unsere Produkte herstellen und verkaufen, darunter insbesondere die wirtschaftlichen, währungspolitischen und politischen Bedingungen in Südamerika und die wirtschaftlichen und politischen Bedingungen in Europa und ihre Auswirkungen auf unsere Absatzmengen und Preise unserer Produkte, unseren Zugang zu Kreditmärkten sowie unsere Fähigkeit, unsere Forderungen gegenüber Kunden einzuziehen; nachteilige Veränderungen der Anlagerenditen aus unserem Pensionsvermögen; die zukünftige finanzielle Entwicklung wichtiger Branchen, die wir bedienen und in denen wir einen wesentlichen Teil unseres Umsatzes erwirtschaften, einschließlich der Lebensmittel-, Getränke-, Tiernahrungs- und Brauindustrie; die Unsicherheit in Bezug auf die Akzeptanz von Produkten, die durch genetische Veränderung und Biotechnologie entwickelt wurden; unsere Fähigkeit, neue Produkte und Dienstleistungen zu Preisen oder Qualitäten zu entwickeln oder zu erwerben, die den Erwartungen entsprechen; Änderungen der Politik, Gesetze oder Vorschriften in den USA und anderen Ländern sowie Kosten für die Einhaltung von Rechtsvorschriften; erhöhter Wettbewerbs- und/oder Kundendruck in der Maisraffinerieindustrie und verwandten Branchen, auch im Hinblick auf die Märkte und Preise für unsere Haupt- und Nebenprodukte, insbesondere Maisöl; die Verfügbarkeit von Rohstoffen, darunter Kartoffelstärke, Tapioka, Gummi arabicum und die spezifischen Maissorten, auf denen einige unserer Produkte basieren, sowie unsere Fähigkeit, potenzielle Kostensteigerungen bei Mais oder anderen Rohstoffen an die Kunden weiterzugeben; Kosten und Verfügbarkeit von Rohstoffen und Energie; unsere Fähigkeit, Kosten einzudämmen, Budgets zu erreichen und erwartete Synergien zu realisieren, auch im Hinblick auf unsere Fähigkeit, geplante Instandhaltungs- und Investitionsprojekte zeit- und budgetgerecht abzuschließen und die erwarteten Einsparungen im Rahmen unseres Cost-Smart-Programms zu erzielen, sowie im Hinblick auf Fracht- und Versandkosten; die Auswirkungen der Finanz- und Kapitalmärkte auf unsere Kreditkosten, auch infolge von Fremdwährungsschwankungen, Zins- und Wechselkursschwankungen und Marktvolatilität und der damit verbundenen Risiken der Absicherung gegen solche Schwankungen; die möglichen Folgen des Klimawandels; unsere Fähigkeit, Akquisitionen oder strategische Allianzen erfolgreich zu identifizieren und zu günstigen Bedingungen abzuschließen, sowie unsere Fähigkeit, übernommene Unternehmen erfolgreich zu integrieren bzw. strategische Allianzen zu implementieren und aufrechtzuerhalten und erwartete Synergien in Bezug auf alle vorgenannten Punkte zu erzielen; Betriebsschwierigkeiten in unseren Produktionsstätten oder in Bezug auf die Zuverlässigkeit der Kessel; Risiken im Zusammenhang mit der Produktsicherheit und -qualität und der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Sicherheit sowie Lebensmittelsicherheit; wirtschaftliche, politische und sonstige Risiken, die mit der Geschäftstätigkeit in anderen Ländern mit ausländischen Währungen und dem Versand von Produkten zwischen Ländern verbunden sind, einschließlich in Bezug auf Zölle, Quoten und Abgaben; Störungen, Sicherheitsverletzungen oder Ausfälle, die unsere IT-Systeme, Prozesse und Standorte beeinträchtigen könnten; unsere Fähigkeit, zufriedenstellende Arbeitsbeziehungen aufrechtzuerhalten; die potenziellen Auswirkungen von Klima, Naturkatastrophen, Kriegen oder ähnlichen feindseligen Handlungen, Terrorakten und -drohungen sowie des Ausbruchs oder des Fortbestehens von Pandemien wie COVID-19 und anderen bedeutenden Ereignissen auf unser Unternehmen; die potenzielle Erfassung von Wertminderungen auf Geschäfts- oder immaterielle Vermögenswerte; Änderungen unserer Steuersätze oder Risiken durch zusätzliche Einkommenssteuerverbindlichkeiten; und unsere Fähigkeit, Mittel zu angemessenen Preisen aufzubringen, um Wachstum zu erzielen und unsere Geschäftstätigkeit auszuweiten.

Unsere zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der Erklärung als Folge neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen wiederzugeben. Wenn wir eine oder mehrere dieser Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten Anleger und andere nicht zu dem Schluss kommen, dass wir zusätzliche Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden. Eine weitere Beschreibung dieser und anderer Risiken finden Sie unter den "Risikofaktoren", die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019, im Quartalsberichten auf Formular 10-Q für den Quartalszeitraum zum 31. März 2020 und in unseren nachfolgenden Berichten auf Formular 10-Q und Formular 8-K enthalten sind.

ANSPRECHPARTNER:

Investoren: Tiffany Willis, 708-551-2592

Presse: Becca Hary, 708-551-2602

Ingredion Incorporated ("Ingredion") Condensed Consolidated Statements of Income (Unaudited) (in millions, except per share amounts) Three Months Ended September 30, Change % Nine Months Ended September 30, Change % 2020 2019 2020 2019 Net sales $ 1,502 $ 1,574 (5 %) $ 4,394 $ 4,660 (6 %) Cost of sales 1,176 1,230 3,474 3,671 Gross profit 326 344 (5 %) 920 989 (7 %) Operating expenses 155 153 1 % 456 457 0 % Other expense (income), net 2 (2 ) 4 (3 ) Restructuring/impairment charges 16 28 41 41 Operating income 153 165 (7 %) 419 494 (15 %) Financing costs, net 22 24 59 62 Other, non-operating (income) expense, net (2 ) 1 (3 ) 1 Income before income taxes 133 140 (5 %) 363 431 (16 %) Provision for income taxes 40 38 125 120 Net income 93 102 (9 %) 238 311 (23 %) Less: Net income attributable to non-controlling interests 1 3 5 7 Net income attributable to Ingredion $ 92 $ 99 (7 %) $ 233 $ 304 (23 %) Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 67.2 66.9 67.2 66.9 Diluted 67.6 67.4 67.6 67.4 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 1.37 $ 1.48 (7 %) $ 3.47 $ 4.54 (24 %) Diluted $ 1.36 $ 1.47 (7 %) $ 3.45 $ 4.51 (24 %)

Ingredion Incorporated ("Ingredion") Condensed Consolidated Balance Sheets (in millions, except share and per share amounts) September 30, 2020 December 31, 2019 (Unaudited) Assets Current assets Cash and cash equivalents $ 553 $ 264 Short-term investments - 4 Accounts receivable - net 913 977 Inventories 908 861 Prepaid expenses 56 54 Total current assets 2,430 2,160 Property, plant and equipment - net 2,354 2,306 Goodwill 841 801 Other intangible assets - net 479 437 Operating lease assets 161 151 Deferred income tax assets 23 13 Other assets 176 172 Total assets $ 6,464 $ 6,040 Liabilities and equity Current liabilities Short-term borrowings 62 $ 82 Accounts payable and accrued liabilities 893 885 Total current liabilities 955 967 Non-current liabilities 211 220 Long-term debt 2,115 1,766 Non-current operating lease liabilities 123 120 Deferred income tax liabilities 189 195 Share-based payments subject to redemption 32 31 Redeemable non-controlling interests 74 - Equity Ingredion stockholders' equity: Preferred stock - authorized 25,000,000 shares - $0.01 par value, none issued - - Common stock - authorized 200,000,000 shares - $0.01 par value, 77,810,875 shares issued at September 30, 2020 and December 31, 2019 1 1 Additional paid-in capital 1,145 1,137 Less: Treasury stock (common stock; 10,822,592 and 10,993,388 shares at September 30, 2020 and December 31, 2019, respectively) at cost (1,027 ) (1,040 ) Accumulated other comprehensive loss (1,259 ) (1,158 ) Retained earnings 3,884 3,780 Total Ingredion stockholders' equity 2,744 2,720 Non-redeemable non-controlling interests 21 21 Total equity 2,765 2,741 Total liabilities and equity $ 6,464 $ 6,040

Ingredion Incorporated ("Ingredion") Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (Unaudited) For the Nine Months Ended September 30, (in millions) 2020 2019 Cash provided by operating activities: Net income $ 238 $ 311 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 158 158 Mechanical stores expense 39 42 Deferred income taxes (1 ) 2 Charge for fair value mark-up of acquired inventory 3 - Margin accounts 6 (4 ) Changes in other trade working capital 80 (51 ) Other 39 32 Cash provided by operating activities 562 490 Cash used for investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases, net proceeds on disposals (250 ) (231 ) Payments for acquisitions, net of cash acquired (208 ) (42 ) Investment in a non-consolidated affiliate (6 ) (10 ) Short-term investments 4 4 Other - 1 Cash used for investing activities (460 ) (278 ) Cash provided by (used for) financing activities: Proceeds from borrowings (payments on), net 341 (19 ) Debt issuance costs (9 ) - Repurchases of common stock, net - 63 Issuances of common stock for share-based compensation, net of settlements 2 1 Dividends paid, including to non-controlling interests (132 ) (131 ) Cash provided by (used for) financing activities 202 (86 ) Effect of foreign exchange rate changes on cash (15 ) (10 ) Increase in cash and cash equivalents 289 116 Cash and cash equivalents, beginning of period 264 327 Cash and cash equivalents, end of period $ 553 $ 443

Ingredion Incorporated ("Ingredion") Supplemental Financial Information (Unaudited) I. Geographic Information of Net Sales and Operating Income (in millions, expect for percentages) Three Months Ended September 30, Change Nine Months Ended September 30, Change Change 2020 2019 Change Excl. FX 2020 2019 % Excl. FX Net Sales North America $ 928 $ 984 (6 %) (6 %) $ 2,739 $ 2,912 (6 %) (6 %) South America 224 245 (9 %) 7 % 643 699 (8 %) 7 % Asia-Pacific 207 205 1 % 1 % 583 611 (5 %) (3 %) EMEA 143 140 2 % 2 % 429 438 (2 %) 2 % Total Net Sales $ 1,502 $ 1,574 (5 %) (2 %) $ 4,394 $ 4,660 (6 %) (3 %) Operating Income North America $ 132 $ 145 (9 %) (9 %) $ 358 $ 409 (12 %) (12 %) South America 29 27 7 % 30 % 68 61 11 % 33 % Asia-Pacific 18 22 (18 %) (18 %) 60 65 (8 %) (6 %) EMEA 25 24 4 % 4 % 73 71 3 % 8 % Corporate (25 ) (25 ) 0 % 0 % (86 ) (69 ) (25 %) (25 %) Sub-total 179 193 (7 %) (4 %) 473 537 (12 %) (8 %) Restructuring/impairment charges (16 ) (28 ) (41 ) (41 ) Acquisition/integration costs (5 ) - (8 ) (2 ) Charge for fair value markup of acquired inventory (3 ) - (3 ) North America storm damage (2 ) - (2 ) - Total Operating Income $ 153 $ 165 (7 %) (4 %) $ 419 $ 494 (15 %) (11 %)

II. Nicht auf GAAP basierende Informationen Zur Ergänzung der konsolidierten Finanzergebnisse, die in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) erstellt wurden, verwenden wir nicht auf GAAP basierende historische Finanzkennzahlen, die bestimmte GAAP-Posten, z. B. Erwerbs- und Integrationskosten, Umstrukturierungs- und Wertminderungskosten, die Steuerrückstellung für Mexiko und bestimmte andere Sonderposten, ausschließen. Im Allgemeinen verwenden wir den Begriff "bereinigt", wenn wir uns auf diese nicht auf GAAP basierenden Beträge beziehen. Die Unternehmensleitung verwendet intern nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen bei der strategischen Entscheidungsfindung, der Prognose künftiger Ergebnisse und der Bewertung der aktuellen Performance. Durch die Offenlegung von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen beabsichtigt die Unternehmensleitung, Anlegern einen aussagekräftigeren, konsistenteren Vergleich unserer Betriebsergebnisse und Trends für die dargestellten Zeiträume zu ermöglichen. Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen werden zusätzlich zu und in Verbindung mit den Ergebnissen verwendet, die nach GAAP erfasst wurden. Sie sind eine zusätzliche Möglichkeit, Aspekte der Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu betrachten, die, falls sie in Verbindung mit den auf GAAP basierenden Ergebnissen gesehen werden, ein vollständigeres Verständnis der Faktoren und Trends bieten, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken. Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen sollten als Ergänzung und nicht als Ersatz für die nach GAAP berechneten Finanzkennzahlen bzw. als diesen überlegen angesehen werden. Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen werden nicht in Übereinstimmung mit GAAP erstellt. Daher sind diese Kennzahlen nicht unbedingt mit denen anderer Unternehmen vergleichbar. Die Überleitungen der nicht auf GAAP basierenden historischen Finanzkennzahlen auf die am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen werden in den nachstehenden Tabellen aufgeführt. Nettogewinn, EPS und Steuersätze können aufgrund von Rundungen abweichen oder neu berechnet werden. Erläuterungen (i) Der Berichtszeitraum 2020 beinhaltet in erster Linie die mit der Übernahme und Integration des von PureCircle Limited erworbenen Geschäfts verbundenen Kosten. Der Berichtszeitraum 2019 beinhaltet in erster Linie die mit der Übernahme und Integration des von Western Polymer, LLC, erworbenen Geschäfts verbundenen Kosten. (ii) In den drei Monaten bis zum 30. September 2020 wies das Unternehmen Umstrukturierungs-/Wertminderungskosten von 6 Millionen US-Dollar aus. Diese setzen sich zusammen aus Mitarbeiter- und sonstigen Kosten in Höhe von 4 Millionen US-Dollar, einschließlich der mit unserem Cost Smart SG&A-Programm verbundenen Fachdienstleistungen sowie Umstrukturierungskosten im Rahmen des Cost-Smart-Kostensenkungsprogramms in Höhe von 2 Millionen US-Dollar, hauptsächlich in den Regionen Nordamerika und APAC. (ii) In den neun Monaten bis zum 30. September 2020 wies das Unternehmen Umstrukturierungs-/Wertminderungskosten von 31 Millionen US-Dollar aus. Diese setzen sich zusammen aus Mitarbeiter- und sonstigen Kosten in Höhe von 14 Millionen US-Dollar, einschließlich der mit unserem Cost Smart SG&A-Programm verbundenen Fachdienstleistungen sowie Umstrukturierungskosten im Rahmen des Cost-Smart-Kostensenkungsprogramms in Höhe von 17 Millionen US-Dollar, hauptsächlich in den Regionen Nordamerika und APAC. Darüber hinaus verbuchte das Unternehmen in den drei Monaten bis zum 30. September 2020 eine Wertminderung seiner nach der Equity-Methode bilanzierten Investition in Höhe von 10 Millionen US-Dollar, ausgelöst durch den Rückgang des beizulegenden Zeitwerts seiner Investition, der sich aus dem vereinbarten Kaufpreis der verbleibenden 80%igen Beteiligung an Verdient Foods, Inc., ergibt. Das Unternehmen rechnet damit, die Übernahme im 4. Quartal 2020 abzuschließen. In den drei bzw. neun Monaten bis zum 30. September 2019 wies das Unternehmen Umstrukturierungskosten in Höhe von 28 Millionen US-Dollar bzw. 41 Millionen US-Dollar vor Steuern aus. Im dritten Quartal 2019 wies das Unternehmen Netto-Umstrukturierungskosten in Höhe von 14 Millionen US-Dollar im Rahmen des Cost-Smart-Kostensenkungsprogramms aus, einschließlich Mitarbeiterkosten und beschleunigter Abschreibungen in Höhe von 6 Millionen US-Dollar im Rahmen der Schließung unseres Werks in Lane Cove in Australien. Darüber hinaus verbuchten wir Mitarbeiterkosten von 4 Millionen US-Dollar in den Regionen Südamerika und APAC sowie sonstige Kosten in Höhe von 4 Millionen US-Dollar, einschließlich Fachdienstleistungen im Rahmen des Cost-Smart-Kostensenkungsprogramms. Des Weiteren wies das Unternehmen Umstrukturierungskosten von 14 Millionen US-Dollar im Rahmen des Cost Smart SG&A-Programms aus. Diese setzen sich zusammen aus Abfindungszahlungen an Mitarbeiter in Höhe von 7 Millionen US-Dollar und sonstigen Kosten von 7 Millionen US-Dollar, einschließlich Fachdienstleistungen, vornehmlich in Nord- und Südamerika. In den neun Monaten bis zum 30. September 2019 wies das Unternehmen Umstrukturierungskosten von 41 Millionen US-Dollar aus. Diese setzen sich zusammen aus Mitarbeiter- und sonstigen Kosten in Höhe von 20 Millionen US-Dollar, einschließlich der mit unserem Cost Smart SG&A-Programm verbundenen Fachdienstleistungen, sonstiger Kosten von 18 Millionen US-Dollar, einschließlich Fachdienstleistungen, sowie Mitarbeiterkosten im Rahmen des Cost-Smart-Kostensenkungsprogramms, darunter die Schließung des Werks in Lane Cove in Australien, und sonstige Kosten in Höhe von 3 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Finance Transformation Initiative in Lateinamerika. (iii) Die Zahlen für die drei bzw. neun Monate bis zum 30. September 2020 enthalten den Durchfluss der Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf der Lagerbestände von PureCircle Limited, die gemäß den Bilanzierungsregeln für Unternehmenszusammenschlüsse am Erwerbsdatum zum beizulegenden Zeitwert angepasst wurden.



(iv) In den drei bzw. neun Monaten bis zum 30. September 2020 entstanden dem Unternehmen Kosten in Höhe von 5 Millionen US-Dollar, die in direktem Zusammenhang mit der vorzeitigen Schuldentilgung der mit 4,625 % verzinsten erstrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 1. November 2020 über 400 Millionen US-Dollar standen. Das Unternehmen verbuchte die Schuldentilgungskosten in der verkürzten konsolidierten Erfolgsrechnung unter den Netto-Finanzierungskosten.



(v) In den drei bzw. neun Monaten bis zum 30. September 2020 erlitt das Unternehmen Sturmschäden an der Produktionsstätte Cedar Rapids, IA. Das Werk wurde für zehn Tage stillgelegt, und die sturmbedingten Schäden führten in den drei Monaten bis zum 30. September 2020 zu Kosten in Höhe von 2 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen verbuchte die Kosten für die Sturmschäden in der verkürzten konsolidierten Erfolgsrechnung unter den sonstigen Netto-Aufwendungen (Erträgen).







(vi) Die Steuerposition stellt die Auswirkung der Verwendung des US-Dollars als Basiswährung für die Tochtergesellschaften des Unternehmens in Mexiko dar. Der effektive Steuersatz (effective tax rate, ETR) Mexikos wird stark durch die Neubewertung des auf den Mexikanischen Peso lautenden Abschlusses in US-Dollar beeinflusst. In den drei bzw. neun Monaten bis zum 30. September 2020 wies das Unternehmen einen Steuervorteil von 6 Millionen US-Dollar bzw. eine Steuerrückstellung von 16 Millionen US-Dollar aus, was auf die Entwicklung des Mexikanischen Pesos gegenüber dem US-Dollar in diesen Zeiträumen zurückzuführen war. In den drei bzw. neun Monaten bis zum 30. September 2019 wies das Unternehmen einen Steuervorteil von 2 Millionen US-Dollar bzw. eine Steuerrückstellung von 3 Millionen US-Dollar aus, was auf die Entwicklung des Mexikanischen Pesos gegenüber dem US-Dollar in diesen Zeiträumen zurückzuführen war. (vii) Dies bezieht sich auf andere Steuerzahlungen, Steueranpassungen für eine konzerninterne Umstrukturierung und die steuerlichen Ergebnisse der obigen, nicht auf GAAP basierenden Hinzurechnungen. II. Non-GAAP Information (continued) Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income (Unaudited) Three Months Ended Nine Months Ended September 30, September 30, (in millions, pre-tax) 2020 2019 2020 Operating income $ 153 $ 165 $ 419 Add back: Acquisition/integration costs (i) 5 - 8 Restructuring/impairment charges (ii) 16 28 41 Charge for fair value markup of acquired inventory (iii) 3 - 3 North America storm damage (v) 2 - 2 Non-GAAP adjusted operating income $ 179 $ 193 $ 473 In Bezug auf die obigen Aufzählungspunkte verweisen wir auf die Fußnoten, die in der Überleitung des auf Ingredion entfallenden GAAP-Reingewinns und des verwässerten EPS auf den auf Ingredion entfallenden, nicht auf GAAP basierenden bereinigten Nettogewinn und im bereinigten verwässerten EPS enthalten sind.

II. Non-GAAP Information (continued) Ingredion Incorporated ("Ingredion") Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate (Unaudited) Three Months Ended September 30, 2020 Nine Months Ended September 30, 2020 Income before Provision for Effective Income Income before Provision for Effective Income (in millions) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) As Reported $ 133 $ 40 30.1 % $ 363 $ 125 34.4 % Add back: Acquisition/integration costs (i) 5 1 8 2 Restructuring/impairment charges (ii) 16 1 41 7 Charge for fair value markup of acquired inventory (iii) 3 - 3 - Charge for early extinguishment of debt (iv) 5 1 5 1 North America storm damage (v) 2 - 2 - Tax item - Mexico (vi) - 6 - (16 ) Other tax matters (vii) - (6 ) - (6 ) Adjusted Non-GAAP $ 164 $ 43 26.2 % $ 422 $ 113 26.8 % Three Months Ended September 30, 2019 Nine Months Ended September 30, 2019 Income before Provision for Effective Income Income before Provision for Effective Income (in millions) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) Income Taxes (a) Income Taxes (b) Tax Rate (b / a) As Reported $ 140 $ 38 27.1 % $ 431 $ 120 27.8 % Add back: Acquisition/integration costs (i) - - 2 1 Restructuring/impairment charges (ii) 28 6 41 9 Tax item - Mexico (vi) - (3 ) - (2 ) Other tax matters (vii) - (2 ) - (2 ) Adjusted Non-GAAP $ 168 $ 39 23.2 % $ 474 $ 126 26.6 % In Bezug auf die obigen Aufzählungspunkte verweisen wir auf die Fußnoten, die in der Überleitung des auf Ingredion entfallenden GAAP-Reingewinns und des verwässerten EPS auf den auf Ingredion entfallenden, nicht auf GAAP basierenden bereinigten Nettogewinn und im bereinigten verwässerten EPS enthalten sind.