Baierbrunn (ots) - Anmoderation: In der aktuellen Corona-Pandemie sollten wir keine unnötigen Reisen unternehmen - völlig klar! Doch manche Geschäftsreisen können wir aus beruflichen Gründen nicht verschieben und sie sind trotz der geltenden Beschränkungen erlaubt. In so einem Fall stellt sich die Frage: Darf ich zum Beispiel ins benachbarte Bundesland oder in einen bestimmten Landkreis? Petra Terdenge verrät es Ihnen:Sprecherin: Die Frage ist knifflig, denn bei den vielen Reise-Beschränkungen, die sich ständig ändern, blickt wohl keiner mehr durch. Deswegen gibt es jetzt den Corona-Reise-Check für die individuelle Reiseplanung von Geschäftsleuten, sagt Peter Glück von der Apotheken Umschau:O-Ton Peter Glück 13 sec."Sie gehen einfach ins Internet auf apotheken-umschau.de. Da finden Sie dann dieses Tool und da geben Sie ein, von wo Sie kommen und wo Sie hinwollen und werden dann Schritt für Schritt da durchgeführt."Sprecherin: Ein Beispiel: Sie arbeiten in München und müssen zu einem geschäftlichen Termin nach Rostock:O-Ton Peter Glück 16 sec."Dann geben Sie einmal die Postleitzahl von München ein und die entsprechende Postleitzahl in Rostock. Außerdem wird dann noch gefragt, ob Sie irgendwo im Ausland möglicherweise waren, weil es ja verschiedene Gebiete im Ausland gibt, die als Risikogebiet gelten und das berücksichtigen wir auch in der Abfrage."Sprecherin: Das klingt einfach. Und dann?O-Ton Peter Glück 12 sec."Und dann klicken Sie noch einmal und bekommen sofort das Ergebnis, ganz simpel und ganz übersichtlich: Ja, Sie dürfen reisen. Nein, Sie dürfen nicht. Oder es gelten bestimmte Einschränkungen, Sie müssen in Quarantäne zum Beispiel."Sprecherin: Die Informationen sind rechtlich solide. Dafür sorgt ein mehrköpfiges Team, das den Corona-Reise-Check stets aktualisiert:O-Ton Peter Glück 16 sec."Damit es die tagesaktuelle Antwort ausspuckt, muss das Ganze natürlich gepflegt werden. Deswegen beschäftigen wir Rechtsanwälte, die da wirklich erfahren sind in diesem Bereich, die jeden Tag die ganz neuen Daten deutschlandweit einsammeln und einpflegen."Abmoderation: Für alle, die geschäftlich reisen müssen, eine tolle Idee. Und auch Privatleute werden vom Corona-Reise-Check profitieren, sobald die Reisebeschränkungen gelockert werden.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.de