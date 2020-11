Welche Themen sind am Freitagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Im Kopf-an-Kopf-Rennen bei der US-Präsidentschaftswahl ist der Demokrat Joe Biden einem Sieg näher gekommen, die Luftfahrtbranche hofft bei einem Gipfeltreffen mit der Bundesregierung am heutigen Freitag auf staatliche Hilfen und in Deutschland sind...

Den vollständigen Artikel lesen ...