Der Nervenkrieg in der amerikanischen Wahl wird schlicht ignoriert. So wie in allen kritischen Wahlen früherer Jahre. Entscheidend ist, was in der realen Wirtschaft wirklich geht. Wir bleiben grün.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de