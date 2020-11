DJ PTA-Adhoc: Aluflexpack AG: Solide Entwicklung hält in Q3 an

Reinach (pta008/06.11.2020/07:00) - Aluflexpack AG ("Aluflexpack", "AFP", "Gruppe"), ein führender europäischer Hersteller von qualitativ hochwertigen Verpackungslösungen, konnte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 deutlich wachsen: Der Nettoumsatz stieg von Januar bis September 2020 um 14,0% gegenüber der Vorjahresperiode auf EUR 176,4 Mio. (9M 2019: EUR 154,9 Mio.). Bereinigt um Konsolidierungseffekte aus der im Monat September bekanntgegebenen Akquisition der polnischen Tochtergesellschaft Top-System betrug das Wachstum 13,6%. Im dritten Quartal wurde das Geschäft insbesondere von den Endmärkten Kaffee/Tee, Tiernahrung und Pharma unterstützt.

"Die Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln, Pharmazeutika und Tiernahrungsmitteln gestaltete sich im dritten Quartal weiter als solide. Bei der Nachfrage nach Süsswarenverpackungen nahmen wir eine leichte Entspannung wahr, während sich das Wachstum bei Milchproduktverpackungen zum Teil aufgrund der üblichen Saisonalität verringerte. Die Integration des neuen Mitglieds unserer Gruppe, Top-System, startete erfolgreich und wurde von zahlreichen positiven Rückmeldungen aus dem Markt nach Bekanntgabe der Akquisition begleitet", kommentiert Igor Arbanas, Vorstandsvorsitzender von Aluflexpack. "Wie für viele Unternehmen ist das aktuelle Umfeld immer noch herausfordernd. Wir tun, was wir können, und fokussieren uns auf unsere wesentlichen Stärken: Eine stabile Organisation, Agilität und kompromissloses Streben nach Qualität und Innovation. Dies wird von unseren Kunden sehr geschätzt und hilft uns gemeinsam durch diese schwierige Zeit zu kommen."

Angesichts des aktuellen Marktumfelds und basierend auf der aktuellen Prognostizierbarkeit präzisiert die Gruppe den im Februar 2020 gegebenen Ausblick: Bereinigt um Effekte aus der Konsolidierung der Akquisition in Polen sowie Sondereffekte rechnet die Konzernleitung mit einem Nettoumsatz und einem EBITDA jeweils in der oberen Hälfte der zuvor gegebenen Spanne (EUR 220-230 Millionen für den Nettoumsatz und EUR 32-35 für das bereinigte EBITDA).

Medienkontakt Lukas Kothbauer Head of Investor Relations and M&A lukas.kothbauer@aluflexpack.com +43 664 858 11 24

Über die Aluflexpack AG:

Die Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee/Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt neben einem Produktionsstandort in der Schweiz, Frankreich, Türkei und Polen auch über vier Produktionsstandorte in Kroatien. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 30. Juni 2020 auf ca. 1.248 Mitarbeiter. www.aluflexpack.com

Aussender: Aluflexpack AG Adresse: Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach Land: Schweiz Ansprechpartner: Lukas Kothbauer Tel.: +43 1 961 0692 167 E-Mail: lukas.kothbauer@aluflexpack.com Website: www.aluflexpack.com

