17 Milliarden Euro hat die EU-Kommission vor einigen Wochen mit einem Social Bond eingesammelt. Das immense Investoreninteresse für die sozialen Anleihen, mit denen die EU die Effekte der Corona-Pandemie abmildern will, hat selbst den Kapitalmarkt-Veteranen Antonio Keglevich überrascht: "Ich habe in meinen 30 Jahren Kapitalmarktaktivität noch nie erlebt, dass eine Anleihe in Europa 17fach überzeichnet war", berichtet der Sustainable-Finance-Experte der Unicredit im Interview bei FINANCE-TV . Portfoliomanager, die bislang ausschließlich auf Green Bonds gesetzt haben, hätten sich nun auch dem Social-Bond-Markt zugewandt. "Der Markt wird deshalb auch für Unternehmen relevant." Für welche Branchen Sozialanleihen besondere Chancen bieten, welche finanziellen Vorteile es gibt und wo die Schwierigkeiten der Social Bonds liegen - Keglevichs Antworten hier bei FINANCE-TV .





