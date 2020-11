Inzwischen rund 15 % nach dem geplatzten Börsengang der Tochter Ant Financial, doch wo liegt der rmögliche Auffangkurs des Amazon-Rivalen? Taxe 230/240 $ (in New York) ist die Wette...



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

ALIBABA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de