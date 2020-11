DJ PTA-News: Pacifico Renewables Yield AG: Gesellschaft schließt Kaufvertrag zum Erwerb eines 15,6 MW-Windparks in Deutschland und erhöht revolvierende Kreditlinie

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Grünwald (pta010/06.11.2020/07:30) - Die Pacifico Renewables Yield AG (ISIN: DE000A2YN371) (die "Gesellschaft") hat heute einen Kaufvertrag zum Erwerb eines schlüsselfertigen Onshore-Windparks in Deutschland mit einer Gesamtleistung von 15,6 MW unterzeichnet. Die Verkäuferin ist eine Tochtergesellschaft der New Energies Systems AG (Mayen, Rheinland-Pfalz), eines von der Gesellschaft unabhängigen Projektentwicklers. Der Windpark befindet sich gegenwärtig in einer fortgeschrittenen Bauphase und soll Anfang 2021 fertiggestellt werden. Es wird erwartet, dass der Windpark nach vollständiger Inbetriebnahme pro Jahr ungefähr 37 GWh grünen Strom produzieren wird, wodurch jährlich fast 30.000 Tonnen CO2 eingespart würden. Nach der Akquisition eines 21,2 MW-Portfolios in der ersten Jahreshälfte 2020 wird durch diese zweite signifikante Transaktion im Jahr 2020 das Gesamtportfolio der Gesellschaft um ungefähr 19 % auf 96,6 MW anwachsen. Im Zusammenhang mit diesem Erwerb wird die Gesellschaft ihre bestehende revolvierende Kreditlinie auf EUR 16,3 Millionen ausbauen und kann damit die Akquisition vollständig über Fremdkapital finanzieren.

Der Onshore-Windpark befindet sich in der Nähe von Reudelsterz, Rheinland-Pfalz und umfasst fünf Nordex N131-Windenergieanlagen mit einer geplanten Gesamtleistung von 15,6 MW. Landpachtverträge, überwiegend mit einer Laufzeit von mindestens 28 Jahren, und Dienstbarkeiten sind gesichert. Zudem besteht ein Vollwartungsvertrag mit einer Laufzeit von bis zu 20 Jahren inklusive einer garantierten technischen Verfügbarkeit von 98 % (1) . Der Windpark wird von einer 20-jährigen staatlich festgelegten Vergütung von EUR 79,3 pro MWh (einschließlich derzeitigem Korrekturfaktor (2)) nach dem EEG 2017 profitieren. Nach vollständiger Inbetriebnahme des Windparks soll die anfängliche P50-Produktion (3) pro Jahr ungefähr 37 GWh grünen Strom betragen, was zu jährlichen Umsatzerlösen von ungefähr EUR 2,9 Millionen führen würde. Die Vertragsparteien haben sich auf einen Unternehmenswert einschließlich der bestehenden Projektfinanzierung durch ein namhaftes deutsches Finanzinstitut in Höhe von EUR 35 Millionen geeinigt. Der Vollzug der Akquisition ist unter anderem auf die Inbetriebnahme und erfolgreichen Probebetrieb aller Windenergieanlagen aufschiebend bedingt und für Anfang 2021 geplant.

"Mit dieser Akquisition fügen wir unserem Portfolio nicht nur weitere stabile Umsatzerlöse für die nächsten 20 Jahre aus Einspeisevergütung nach dem EEG hinzu. Der Erwerb unterstreicht darüber hinaus unsere Fähigkeit, attraktive Investitionsmöglichkeiten jenseits der Entwicklungspipeline unseres strategischen Partners wahrzunehmen," betont Co-CEO Christoph Strasser.

Die anfängliche Kaufpreisfinanzierung für die Transaktion wird vollständig über die bestehende revolvierende Kreditlinie mit der Triodos Bank N.V. finanziert werden. Im Zusammenhang mit dieser Akquisition wird die bestehende Kreditlinie von EUR 8,35 Millionen auf EUR 16,3 Millionen erhöht werden. Die Kreditlinie kann für bis zu 18 Monate zu einem Zinssatz von 3,85 % gezogen werden.

Co-CEO Dr. Martin Siddiqui ergänzt: "Die Finanzierung dieser Transaktion ist ein weiterer Beweis unseres wichtigsten Grundsatzes, ungenutzte Liquidität auf ein Minimum zu begrenzen, sowie für unsere Agilität als Investor. Die durch die Erhöhung unserer revolvierenden Kreditlinie zusätzlich gewonnene finanzielle Flexibilität wird auch in Zukunft von strategischer Bedeutung sein, um unsere Wachstumsagenda umzusetzen und unsere finanzwirtschaftliche Disziplin auch weiterhin unter Beweis zu stellen."

Greenberg Traurig berät die Gesellschaft rechtlich, DNV GL unterstützt als technischer Berater und die Pacifico Energy Partners GmbH fungiert als Vermittler. ___________________________ (1) 90% in den ersten 90 Tagen, danach 98%, und 97% ab dem Jahr 16. (2)Mit dem Korrekturfaktor werden Unterschiede zwischen unterschiedlich windintensiven Standorten teilweise ausgeglichen, um einen deutschlandweiten Wettbewerb zwischen Standorten mit unterschiedlicher Windausbeute zu ermöglichen. (3)Eine P50-Produktion steht für die Stromerzeugung, die mit einer 50-prozentige Wahrscheinlichkeit auf Basis der zugrundeliegenden Analyse in einem gegebenen Jahr übertroffen werden soll.

Über die Pacifico Renewables Yield AG Die Pacifico Renewables Yield AG ist ein im Freiverkehr der Düsseldorfer Börse und deren Qualitätssegment mit zusätzlichen Anforderungen (Primärmarkt) (ISIN: DE000A2YN371) notierter unabhängiger Energieerzeuger mit dem Ziel, ein schrittweise wachsendes Portfolio aus Anlagen zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen aufzubauen. Durch über Europa verteilte operative Wind- und Photovoltaikkraftwerke bietet die Gesellschaft ein klares und diversifiziertes Profil mit stabilen und prognostizierbaren Erträgen.

Rechtlicher Hinweis Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Pacifico Renewables Yield AG enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Pacifico Renewables Yield AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

(Ende)

Aussender: Pacifico Renewables Yield AG Adresse: Bavariafilmplatz 7, Gebäude 49, 82031 Grünwald Land: Deutschland Ansprechpartner: Paul Langemeyer E-Mail: info@pacifico-renewables.com Website: www.pacifico-renewables.com

ISIN(s): DE000A2YN371 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in München, Primärmarkt in Düsseldorf

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1604644200469 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2020 01:30 ET (06:30 GMT)