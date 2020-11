Vor dem Wochenende beginnt die Zurückhaltung der Anleger wieder zuzunehmen. Nach vier sehr starken Börsentagen liegen die Futures heute Nacht im Minus. Während der asiatischen Sitzung überwiegen die Gewinnmitnahmen und drücken die Futures teilweise deutlich. Eine Stunde vor Eröffnung der europäischen Vorbörse liegt der DAX-Future bei 12.433 Punkten und damit -0,89 % unter dem Schlusskurs des Vortages. Auch der Nasdaq-Future verliert deutlich und gibt um mehr als -1,15 % ab und sank unter 11.935 Punkte. Der S&P 500 Future fiel um mehr als -0,75 % auf weniger als 3.480 Punkte.Der Donnerstag bescherte den Anleger weitere starke Kursgewinne. Nicht nur an der Wall Street, sondern auch in Frankfurt kletterten die Kurse und glichen einen Teil der Verluste von vergangener Woche aus. Die Benchmark mit dem größten Gewinn war der Nachzügler vom Mittwoch. Der SDAX stieg um 2,02 % auf 12.409,12 Punkte. Die Aktien von SNP (7,33 %) und LPKF (+7,02 %) performten am stärksten.

