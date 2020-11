Der jetzige Edelmetall-Bullenmarkt sorgt für großes Interesse bei den Silber-Investoren So stiegen die Bestände der ETPs (Global Silver Exchange Traded Produkt) im dritten Quartal 2020 um 297 Millionen Unzen an. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist dies fast eine Verdreifachung. Silberbarren und -münzen sind weltweit extrem gefragt. Besonders in den USA und in Deutschland wuchsen die Verkaufszahlen zweistellig in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres an, so das Silver Institute. Das in ...

