The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.11.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.11.2020Aktien1 KYG3902L1095 GDS Holdings Ltd2 CNE000000073 Jinke Property Group Co. Ltd.3 SE0014808853 Svenska Nyttobostäder AB4 KYG876551170 Texhong Textile Group Ltd.5 US5270641096 Leslie's Inc.6 CA87618P2044 Tarku Resources Ltd.7 KYG8268W1024 Solargiga Energy Holdings Ltd.8 NO0010098247 StrongPoint ASA9 GB0009390070 Volex PLCAnleihen1 DE000A2TR6M3 Brandenburg, Land2 HU0000404157 Ungarn, Republik3 XS2245508044 Unity 1 Sukuk Ltd.4 US494368BJ17 Kimberly-Clark Corp.5 NL00150002A1 Nationale-Nederlanden Bank N.V.6 DE000HLB2X13 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale7 AT0000A2K2R0 SUN Contracting AG