Der chinesische Automarkt hat sich im Oktober ersten Daten zufolge weiter kräftig vom Einbruch infolge des Corona-Lockdowns Anfang des Jahres erholt. Im Oktober stieg der Absatz an die Händler vorläufigen Berechnungen des Herstellerverbandes CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) zufolge im Vergleich zum Vorjahr um 11,4 Prozent. Das spielt BYD in die Karten.Zudem lieferte BYD bereits am Mittwoch sehr gute Verkaufszahlen. Das beflügelte die Aktie weiter, die mit knapp unter 200 HongKong-Dollar ...

