Die Deutsche Post gehört zu den Gewinnern der Coronakrise, nachdem sie stark vom Zuwachs im Online-Versandhandel profitiert. Die Q3-Ebit-Schätzung der gesamten Gruppe erhöhte sich im Jahresvergleich um 45 Prozent von 942 Millionen Euro auf 1,37 Milliarden Euro. Für das gesamte Jahr 2020 geht das Management von einem Gruppen-Ebit zwischen 4,1 - 4,4 Milliarden Euro aus. Die endgültigen Q3-Zahlen werden am 10. November veröffentlicht. In den wichtigen Märkten Europas werden die Corona-Regeln tendenziell verschärft, was dem Versandhandel wieder in die Hände spielen dürfte. Die Branche steht vor der Abwicklung des Weihnachtsbooms. Von Ende November bis Weihnachten erwartet die Post in diesem Jahr drei bis vier sehr starke Wochen mit rund elf Millionen Sendungen an Spitzentagen..Zum Chart.Für das Jahr 2021 rechnet das Management mit rund 25 Prozent Wachstum beim Gewinn je Aktie, ...

