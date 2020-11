DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland erstmals über 20.000

Die Zahl der täglich verzeichneten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland hat erstmals die Schwelle von 20.000 Fällen überschritten. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 21.506 neue Ansteckungsfälle innerhalb eines Tages erfasst. Damit wurde der erst am Vortag bekanntgegebene Rekordwert von 19.059 Fällen übertroffen.

Deutsche Produktion steigt September um 1,6 Prozent

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im September etwas schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) erhöhte sie sich gegenüber dem Vormonat um 1,6 Prozent und lag um 7,3 (August: 8,7) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von 2,5 Prozent prognostiziert. Allerdings hatten Daten zum Industrieumsatz schon auf einen etwas schwächeren Anstieg der Produktion hingedeutet.

Volkszählung wird wegen Corona-Krise um ein Jahr verschoben

Die ursprünglich für Mai 2021 geplante Volkszählung wird wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben. Ein entsprechendes Gesetz beschloss der Bundestag. Mit der Krise hätten sich auch bei der Aufgabenerfüllung der Verwaltung erhebliche Einschränkungen ergeben, hieß es zur Begründung. In den Statistischen Ämtern von Bund und Ländern habe Personal für andere Aufgaben wie die Unterstützung der Gesundheitsämter abgezogen werden müssen.

Durchsuchungen in Deutschland nach Anschlag in Wien

Im Zusammenhang mit dem islamistischen Anschlag in Wien hat das Bundeskriminalamt (BKA) in mehreren deutschen Städten Wohnungen und Geschäfte durchsucht. Polizisten durchsuchten am Freitagmorgen "Wohn- und Geschäftsräume von vier nicht tatverdächtigen Personen in Osnabrück, Kassel sowie im Kreis Pinneberg", teilte das BKA im Onlinedienst Twitter mit. Es bestehe bei den vier Menschen bislang kein Anfangsverdacht auf eine Tatbeteiligung, sie sollen "jedoch Verbindungen zu dem mutmaßlichen Attentäter" gehabt haben.

DGB und Mieterbund fordern neues Kündigungsmoratorium für Mieter

Angesichts des erneuten Teil-Lockdowns fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) einen neuen Kündigungsschutz für Mieter. "Es war ein großer Fehler, dass die Bundesregierung die pandemiebedingten Verbraucher- und Mieterschutzbestimmungen zum 30. Juni hat auslaufen lassen", heißt es in einem Positionspapier, das den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. Darin fordert der DGB eine Wiederaufnahme des Kündigungsschutzes für Miet- und Pachtverhältnisse bei pandemiebedingten Zahlungsrückständen.

Schwere Ausschreitungen bei Corona-Protest in Slowenien

Bei einer Demonstration gegen die Anti-Corona-Maßnahmen in Slowenien ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen. In der Hauptstadt Ljubljana wurden aus einer Menge von hunderten Demonstranten heraus Flaschen, Steine, Knallkörper und Rauchbomben auf die Polizei geworfen. Diese ging gegen die Demonstranten mit Tränengas, Pfefferspray und Wasserwerfern vor.

Rigorose Ausgangssperre in ganz Griechenland ab diesem Wochenende

In Griechenland gelten ab diesem Wochenende im Kampf gegen die Corona-Pandemie auch tagsüber rigorose Ausgangsbeschränkungen. Die Bürger dürfen ihre Häuser und Wohnungen nur noch verlassen, wenn sie dies über ihr Handy beantragt und per SMS eine Genehmigung erhalten haben, wie Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis ankündigte. Die Maßnahme gilt drei Wochen lang. Eine nächtliche Ausgangssperre war bereits zuvor für das ganze Land verhängt worden.

Kosovos Ex-Präsident wegen Kriegsverbrechen in Den Haag in U-Haft

Wenige Stunden nach seinem Rücktritt als Präsident des Kosovo aufgrund einer Anklage wegen Kriegsverbrechen während des Kosovo-Krieges ist Hashim Thaci in Den Haag in Untersuchungshaft genommen worden. Thaci und drei weitere Angeklagte seien in das Haftzentrum des Sondertribunals gebracht worden, teilte das Gericht zur Ahndung von Kriegsverbrechen während des Kosovo-Krieges in der niederländischen Stadt mit.

Trump beansprucht erneut Wahlsieg für sich und spricht von "illegalen" Stimmen

US-Präsident Donald Trump hat erneut den Sieg bei der Präsidentschaftswahl für sich beansprucht und versucht, mit Betrugsvorwürfen Zweifel am Wahlprozess zu schüren. Der Republikaner warf den oppositionellen Demokraten bei einer Rede im Weißen Haus erneut vor, ihm die Wahl "stehlen" zu wollen: "Wenn man die legalen Stimmen zählt, gewinne ich mit Leichtigkeit. Wenn man die illegalen Stimmen zählt, können sie versuchen, uns die Wahl zu stehlen."

US-Notenbank sieht in Pandemie erhebliches Risiko

Die US-Notenbank sieht in der Pandemie ein erhebliches Risiko für die US-Wirtschaft. "Die andauernde Krise der öffentlichen Gesundheit wird die Wirtschaftstätigkeit, die Beschäftigung und die Inflation weiterhin belasten", erklärte die Federal Reserve nach der Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC). Die Währungshüter signalisierten, dass sie weiter bereit sind, der Wirtschaft einen nachhaltigen Stimulus zu geben. Der Leitzins wurde bei 0,00 bis 0,25 Prozent belassen.

Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA auf neuem Höchstwert

In den USA ist am zweiten Tag in Folge ein Rekordwert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie die Johns-Hopkins-Universität mitteilte, wurden mehr als 120.000 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden erfasst - die genaue Zahl beträgt 123.085.

Australische Notenbank sieht wenig Nutzen in negativen Zinsen

Die Reserve Bank of Australia (RBA) erwägt keine weiteren Zinssenkungen und ist der Ansicht, dass ein Übergang zu negativen Zinssätzen wenig dazu beitragen würde, die Erholung der Wirtschaft von dem durch die Pandemie verursachten Abschwung zu beschleunigen. "Der Rat ist der Ansicht, dass mit einer Bewegung der kurzfristigen Zinssätze in den negativen Bereich wenig zu gewinnen ist und hält einen negativen Leitzins weiterhin für außerordentlich unwahrscheinlich", teilte die RBA in ihrem geldpolitischen Bericht für November mit.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Ausgaben privater Haushalte Sep -10,2% (PROGNOSE: -10,7%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Sep -7,7% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Sep 79,8%

Japan/Konsumneigung Sep -9,3 Pkt gg Vorjahr

