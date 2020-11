Der Wirecard-Skandal (WKN: 747206) wird die deutsche Finanzwelt noch jahrelang beeinflussen. Aufgrund der Schwere des Betrugs wird jedoch oft vergessen, dass das Unternehmen in einem spannenden Sektor tätig war - Digital Payments. Dieser Sektor wächst in einem hohen Tempo und für tolle Unternehmen muss man gar nicht weit schauen: nämlich in die Niederlande. Niederländischer FinTech-Star Das Unternehmen Adyen (WKN: A2JNF4) wurde 2006 gegründet, hat seinen Sitz in Amsterdam und beschäftigt etwas mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...