München (ots) - Die Pay-TV-Sender von A+E Networks Germany ergänzen das Angebot des deutschen IPTV-Anbieters.HISTORY und CRIME + INVESTIGATION, die beiden Factual-Entertainment-Sender von A+E Networks Germany, ergänzen das Angebot des deutschen IPTV-Anbieters waipu.tv. Die beiden linearen Sender sind im Pay-TV-Paket von waipu.tv enthalten und somit auch Teil des neuen Entertainment-Pakets "Perfect Plus". HISTORY ist mit dem gestrigen Tag verfügbar, in Kürze wird Crime + Investigation folgen. Zudem werden Pay-TV-Kunden von waipu.tv bald auch on demand auf ausgewählte Programme der beiden deutschsprachigen A+E-Sender Zugriff erhalten.Bis zum 31. Dezember 2020 erhalten waipu.tv-Kunden das neue Paket-Bundle mit 46 Pay-TV-Sendern zum Einführungspreis von nur 9,99 Euro im Monat, anschließend kostet es 12,99 Euro monatlich.Kathrin Palesch, Geschäftsführerin A+E Networks Germany: "Ich freue mich sehr, dass nun auch waipu.tv-Kunden von den erstklassigen Dokus auf HISTORY und CRIME + INVESTIGATION profitieren. Der Launch folgt unserer Strategie, die Reichweiten unserer Sender über alle Plattformen hinweg weiterhin konsequent auszubauen."Crime + Investigation bietet preisgekrönte Dokumentationen und erstklassiges Factual Entertainment aus dem Bereich des True-Crime-Genres. Dabei deckt das Programmangebot mit den verfügbaren Formaten ein breites Spektrum des Genres ab. Zu Highlights der kommenden Wochen zählen die Doku-Reihe "John Wayne Gacy - Der Killer-Clown", die Dokumentationen "Hate No More - Abkehr vom Ku-Klux-Klan" und "Piers Morgan - Interview mit einem Psychopathen" sowie die lokale Eigenproduktion "The Invisible Line - Die Geschichte der Welle".HISTORY ist der Sender für Dokumentationen über besondere Menschen und Ereignisse. In den nächsten Wochen starten unter anderem die Doku-Reihen "Enslaved - Auf den Spuren des Sklavenhandels" mit Weltstar Samuel L. Jackson und "Spy Wars - Damian Lewis in geheimer Mission". Die beiden hochkarätig besetzten Produktionen ergänzen weltweit erfolgreiche Doku-Formate wie "Oak Island - Fluch und Legende", "Forged in Fire - Wettkampf der Schmiede" und "Ancient Alient - Unerklärliche Phänomene" sowie lokale Eigenproduktionen wie "Guardians of Heritage - Hüter der Geschichte".