Auf dem von Airlines und Hubbetreibern langersehnten Luftverkehrsgipfel am heutigen Freitag wollen Bund und Branche über Wege aus der Krise beraten. Als prominentes Sprachrohr seitens der Fluglinien will Lufthansa mit deutlichen Forderungen in den Diskurs treten. Das Hauptthema, ein Rettungsschirm für Flughäfen, hat für CEO Carsten Spohr nicht oberste Priorität.Vielmehr wird er sich für einheitliche Corona-Regelungen in der Passagierluftfahrt starkmachen. Auf europäischer Ebene müsse dies eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, so Spohr im Q3-Call. Ein internationaler Schulterschluss wäre noch wichtiger. Gepaart mit einem Covid-Schnelltest-Konzept an Flughäfen ließen sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...