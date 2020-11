DJ Amadeus IT pandemiebedingt mit Verlust nach 9M

Von Olivia Bugault

MADRID (Dow Jones)--Amadeus IT ist in den ersten neun Monaten 2020 in die roten Zahlen gerutscht. Grund war dem spanischen Reisebuchungs-Technologieunternehmen zufolge der im dritten Quartal coronabedingt weiterhin schwache Flugverkehr.

Amadeus IT Group SA verbuchte für den Zeitraum Januar bis September einen Nettoverlust von 356,4 Millionen Euro, nach einem Nettogewinn von 886,3 Millionen Euro im Vorjahr.

Der Umsatz sank auf 1,7 Milliarden Euro von 4,23 Milliarden.

"Mit Blick auf den Rest des Jahres und den Winter bleibt die Situation aufgrund der zweiten Welle der Pandemie höchst unsicher", sagte Amadeus-CEO Luis Maroto.

Der Konzern teilte weiter mit, dass er Ende September über mehr als 4 Milliarden Euro an Liquidität verfügte.

November 06, 2020 03:12 ET (08:12 GMT)

