Die Anteilscheine des Cloud-Giganten ServiceNow haben im Laufe des gestrigen Handels an der Wall Street eine neue Bestmarke geknackt. Überhaupt überzeugte die Aktie in den letzten Wochen und Monaten durch Relative Stärke. Den AKTIONÄR überrascht es wenig, denn der Cloud-Anbieter überzeugt seit Jahren mit seinem operativen Geschäft.Auch im letzten Quartal steigerte ServiceNow seinen Umsatz um satte 27 Prozent auf 1,14 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 Dollar. In beiden Fällen wurden ...

