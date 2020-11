Hannover / Münster (ots) - Uwe Reuter, CEO VHV: "Sinnvolle Erschließung eines neuen, zukunftsweisenden Kompetenzfeldes Datenmanagement und digitale Prozesse sowie wichtiger Schritt in unserer Digitalisierungsstrategie"Sven Krüger, CEO Eucon: "Einen besseren Erwerber hätten wir uns nicht vorstellen können - wir sichern so nachhaltig für unsere Kunden Zugang zu digitalen Plattformlösungen"Die VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a. G., Hannover, erwirbt die Mehrheit an der Eucon-Gruppe mit Sitz in Münster. In einem Bieterverfahren konnte sich die VHV gegen starken Wettbewerb durchsetzen. Die VHV erwirbt einen Anteil von über 75 Prozent. Die Unternehmensgründer, Maurice und Marcel Oosenbrugh, bleiben weiterhin beteiligt. Damit erschließt die VHV Gruppe ein weiteres zukunftsstarkes Kompetenzfeld und geht einen wichtigen Schritt in ihrer umfassenden Digitalisierungsstrategie mit Synergieeffekten für die gesamte VHV Gruppe. Darüber hinaus erhält Eucon einen starken Partner, um ihren internationalen Wachstumskurs weiter fortzusetzen.Eucon ist einer der weltweit führenden Anbieter von best-in-class Marktinformationen sowie datenbasierten Systemen für effizientes Produktmanagement im Automotive Aftermarket. Zu den Kunden zählen alle relevanten Automobilhersteller und -zulieferer sowie eine Vielzahl von Werkstattketten. Für Versicherer digitalisiert Eucon das Schadenmanagement und zählt zu den Marktführern für digitale Plattformlösungen für die Daten- und Dokumentenverarbeitung. Darüber hinaus bietet Eucon für die Immobilienbranche digitale Lösungen für ein effizientes und transparentes Rechnungsmanagement.Die Eucon-Gruppe bleibt als eigenständiges Unternehmen am Unternehmenssitz in Münster erhalten. Zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Geschäftspolitik hat die bisherige Geschäftsführung um Sven Krüger sich bereit erklärt, das Unternehmen langfristig weiterzuführen. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.Uwe Reuter, CEO der VHV Gruppe, zum Erwerb: "Wir freuen uns, dass sich die Eigentümer der Eucon für uns als Erwerber entschieden haben. Wir bauen damit ein weiteres Kompetenzfeld mit besten Zukunftsaussichten in einer immer digitaleren Welt auf. Mit ihrem Geschäft im Bereich Kfz passt die Eucon-Gruppe hervorragend zu unserem starken Kfz-Versicherungsgeschäft. Gleichzeitig fügen sich unsere Aktivitäten als einer der europaweit größten Spezialversicherer im Bereich Bau exakt zu den Aktivitäten von Eucon im Immobilienbereich. Darüber hinaus verfügt Eucon über Know-how und Technologien, die unsere bereits frühzeitig eingeleitete und umfassende Digitalisierungsstrategie auf das nächste Level heben. Der Erwerb ist ein wichtiger Schritt in dieser Strategie. Davon können unsere Kunden und unsere gesamte Gruppe, aber auch Eucon, profitieren." Reuter sagt weiter, der Erwerb passe perfekt in die Strategie der VHV, Geschäft mit versicherungsnahen Dienstleistungen aufzubauen.Reuter ergänzt: "Eucon verfügt über einmalige Kenntnisse und Kompetenzen zum Thema Datenmanagement und digitale Prozesse, die sie der Automobil-, der Versicherungs- und der Immobilienbranche zur Verfügung stellt. Hier gibt es Überlegungen zu zukünftigen partnerschaftlichen Ansätzen mit den Kunden der Eucon. Als nicht-börsennotiertes Unternehmen - die VHV ist aus Überzeugung ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit - sind wir für partnerschaftliche Ansätze bekannt und sind auch nicht Aktionären oder Kapitalmärkten verpflichtet, sondern unseren Kunden sowie unseren Geschäftspartnern."Sven Krüger, CEO der Eucon-Gruppe, sagt: "Gemeinsam mit unserem bisherigen Hauptgesellschafter Hg haben wir in den letzten fünf Jahren eine großartige Erfolgsgeschichte geschrieben. Für die partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken wir uns. Mit der VHV Gruppe arbeiten wir schon lange erfolgreich zusammen. Einen besseren Erwerber hätten wir uns nicht vorstellen können. Wir unterstützen unsere Kunden mit Plattformlösungen, die digitalen Potenziale ihrer Branche zu erschließen, und sichern so nachhaltig den Zugang zu Schlüsseltechnologien, die dafür notwendig sind. Mit dem soliden, leistungsstarken und innovativen Partner VHV können wir dieses Ziel noch besser erreichen und sicherstellen, dass diese offene Plattformstrategie langfristig unseren Kunden zur Verfügung steht."Die Gründer der Eucon-Gruppe, Maurice und Marcel Oosenbrugh, weiter zum Verkauf der Anteile: "Eucon kann heute auf eine großartige Unternehmensentwicklung zurückblicken. Wir freuen uns darauf, diesen Wachstumspfad gemeinsam mit der VHV als Erwerber weiterzugehen."Über die VHV GruppeDie VHV Gruppe mit ihren Kerngesellschaften VHV Allgemeine Versicherung AG und Hannoversche Lebensversicherungs AG ist kompetenter und verlässlicher Partner in den Bereichen Versicherung, Vorsorge und Vermögen. Ihr starkes Fundament ist eine stabile Geschäftspolitik, die einerseits auf Tradition und Erfahrung aufbaut und sich andererseits zukunftsorientiert neue Ziele setzt. Die Gesellschaften der VHV Gruppe sind spezialisierte Experten, die in klar definierten Teilmärkten eigenständig auftreten. Die VHV Allgemeine Versicherung AG ist traditionsreicher Bauspezialversicherer (gegründet 1919) sowie einer der größten deutschen Auto- und Haftpflichtversicherer. Den Hauptvertriebsweg bildet die Zusammenarbeit mit ca. 14.000 qualifizierten unabhängigen Versicherungsvermittlern. Das Unternehmen beschäftigt an einer Reihe von Standorten rund 3.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut rund 4,7 Mio. Kunden. Die verdiente Bruttobeitragseinnahme liegt bei 3,24 Mrd. Euro. Sitz des Unternehmens ist Hannover. Mehr Informationen unter: www.vhv-gruppe.de (//www.vhv-gruppe.de)Über EuconEucon ist ein digitaler Pionier der Daten- und Prozessintelligenz. Als Wegbereiter für den digitalen Wandel unterstützt Eucon seit 1997 Unternehmen in den Branchen Automotive, Versicherungen und Real Estate dabei, ihre Prozesse zu digitalisieren, Datenschätze wertbringend zu nutzen und digitale Geschäftsmodelle umzusetzen. Eucon verfügt über umfassende Marktdaten und tiefes Expertenwissen und kombiniert dieses Know-how mit modernen Technologien wie Künstlicher Intelligenz und Robotic Process Automation zu intelligenten Automatisierungslösungen. Mit rund 400 Mitarbeitern betreut das Unternehmen 250 Kunden in mehr als 80 Ländern von Niederlassungen in Europa, Nord- und Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Für seine datengetriebenen Plattformlösungen und seine Unternehmenskultur hat Eucon zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Mehr Informationen unter: www.eucon.com (//www.eucon.com)Für Rückfragen:VHV GruppeMartina WestholtLeiterin UnternehmenskommunikationT +49 511 907-4808mwestholt@vhv-gruppe.deEucon-GruppeBarbara GreissingerHead of Corporate CommunicationsT +49 251 14496-2310barbara.greissinger@eucon.comOriginal-Content von: VHV Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73655/4755241