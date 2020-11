Unser Börsen-Frühstück für Sie: Die Märkte sortieren sich neu, weil sich die Welt rasant verändert. Wir werfen heute einen Blick auf die Indizes, auf Fahnenstangen, LINDE, die TELEKOM und ALIBABA.

Die Indizes tendierten auch gestern wieder fest. Sowohl an der Wall Street als auch hierzulande ging es um zwei Prozent aufwärts. Der NASDAQ100 schaffte sogar 2,5 Prozent. Nach vier festen Tagen in Folge ist der Absturz aus der Vorwoche wieder ausgebügelt. Das Ganze läuft unaufgeregt bei leicht überdurchschnittlichen Umsätzen. Das macht insgesamt einen guten Eindruck. Im Chart sieht das so aus.

