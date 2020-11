Linz (www.anleihencheck.de) - Die Zinsentscheidung der Tschechischen Nationalbank (CNB) war keine Überraschung - der Leitzins bleibt bei 0,25%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Überraschend sei die optimistische Zinsprognose gewesen: Obwohl die CNB mit einem mäßigen Wirtschaftswachstum nächstes Jahr rechne, prognostiziere sie steigende kurzfristige Zinsen - auf ca. 1% bis Ende 2021. Die geldpolitische Lockerung sei über die Abwertung der Krone erfolgt und wenn die Pandemie nächstes Jahr zu Ende gehe, könnten sich die Zinsen normalisieren - so die Begründung. ...

