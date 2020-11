Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wahlkampf um die Präsidentschaft in den USA ist noch nicht endgültig entschieden, so Ralf Umlauf von der Helaba.Herausforderer Biden habe in den letzten Stunden jedoch seinen Vorsprung weitestgehend halten, oder teilweise etwas ausbauen können und seine Chancen stünden gut. Besondere Marktreaktionen daraufhin habe es nicht gegeben. Die US-Rendite liege weiterhin deutlich unter dem Montagsniveau und der Euro-Kurs habe zugelegt, wenngleich er in der seit Juli bestehenden Range liege. Bemerkenswert sei die Robustheit der Aktiennotierungen. Das Hin-und-Her habe keinen nachhaltigen Schaden angerichtet. Vielleicht liege das auch an der Aussicht auf extrem akkommodierende Geldpolitik in weiten Teilen der Weltwirtschaft. ...

