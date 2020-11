Erneut aufgekommene Spekulationen um eine Übernahme von Bilfinger (Bilfinger SE) haben den Aktienkurs am Freitag in die Höhe getrieben. Er schnellte im frühen Handel um fast 13 Prozent auf 19,46 Euro nach oben. Damit setzte sich die Aktie mit großem Abstand an die Spitze des SDAX der kleineren Börsentitel.

