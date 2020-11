Die einzige EUR Emission gestern kam von Ferrovial mit einem Volumen von EUR 500 Mio. (8J, MS+90 BP; Ratings: BBB/BBB). Das gepreiste Volumen am europäischen Primärmarkt liegt diese Woche bisher bei EUR 1,5 Mrd. und damit deutlich unter den Markterwartungen was die Volumina betrifft. Die Hängepartie rund um die US-Wahl und die auslaufende Berichtssaison dürften dafür hauptverantwortlich zeichnen. Mit einer sehr schwach besetzten Deal-Pipeline dürfte es damit auch nach heute bei einer schwachen Primärmarktaktivität für diese Woche bleiben. Bei den von uns verfolgten Benchmarkindizes blieb das Bild diese Woche positiv und so konnte die Risk-Off Bewegung von letzter Woche auf Spreadbasis (OAS) bereits gestern wieder egalisiert werden (IG Non-Fin 109 BP, -3 ...

