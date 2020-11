Der Gaming-Spezialist wendet sich einmal mehr an Schreibtischtäter, Freelancer und Remote-Arbeiter: Das Razer Book 13 ist schlank, schlicht und gut ausgerüstet. Mit dem minimalistischen Unibody-Gehäuse erinnert das Razer Book 13 äußerlich an alte Powerbook-Modelle. Auch vom Look abgesehen peilt das Unternehmen die gleiche Zielgruppe an: Intel-Prozessoren i5 und i7 der 11. Generation sollen 20 Prozent mehr Leistung als die Vorgänger bringen. Die leichteste Variante wiegt nur 1,34 Kilogramm. Dennoch soll der Akku 14 Stunden lang durchhalten. Er lässt sich...

